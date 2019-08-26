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Burcu: “Üçlü görüşmenin gerek tarihi, gerekse yeri konusunda henüz bir karar alınmadı”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Rum basını kaynaklı bazı haberlerde New York’ta üçlü görüşmenin tarihinin kesinleştiğinin ifade edilmekte olduğuna dikkat çekerek, “Cumhurbaşkanımızın daha önce de açıkladığı gibi, üçlü bir görüşme yapılması ihtimali söz konusudur. Ancak bunun gerek tarihi, gerekse yeri konusunda henüz bir karar alınmış değildir” dedi.

Burcu: “Üçlü görüşmenin gerek tarihi, gerekse yeri konusunda henüz bir karar alınmadı”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Rum basını kaynaklı bazı haberlerde New York’ta üçlü görüşmenin tarihinin kesinleştiğinin ifade edilmekte olduğuna dikkat çekerek, “Cumhurbaşkanımızın daha önce de açıkladığı gibi, üçlü bir görüşme yapılması ihtimali söz konusudur. Ancak bunun gerek tarihi, gerekse yeri konusunda henüz bir karar alınmış değildir” dedi.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 13:14
Burcu: “Üçlü görüşmenin gerek tarihi, gerekse yeri konusunda henüz bir karar alınmadı”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Rum basını kaynaklı bazı haberlerde New York’ta üçlü görüşmenin tarihinin kesinleştiğinin ifade edilmekte olduğuna dikkat çekerek, “Cumhurbaşkanımızın daha önce de açıkladığı gibi, üçlü bir görüşme yapılması ihtimali söz konusudur. Ancak bunun gerek tarihi, gerekse yeri konusunda henüz bir karar alınmış değildir” dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Lider Anastasiadis’in Eylül ayında New York’ta ayrı ayrı görüşme yapacağının bilinmekte olduğunu kaydeden Barış Burcu, “Ancak o görüşmelerin gün ve saati de henüz kesinleşmiş değildir” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Burcu şöyle dedi:

“Şu an itibarı ile tarihi belli olan sadece Sayın Jane Holl Lute’un Kıbrıs’a yapacağı ziyarettir. Kendisiyle yürüttüğümüz temaslar çerçevesinde bu ziyaretin 31 Ağustos – 2 Eylül arasında geçekleşmesini bekliyoruz.

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 Bilindiği gibi Sayın Cumhurbaşkanımız Kıbrıs Türk halkının verdiği yetki çerçevesinde Kıbrıs’ta siyasi eşitlik ve güvenlik içinde yaşanacak bir çözüm için uğraşlarını sürdürmektedir. Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri de dikkate aldığımızda, taraflar arasında gayri resmi diyaloğun sürdürülmesinin önemi kendiliğinden anlaşılacaktır. Bu diyaloğun resmi bir müzakere sürecine dönüşüp dönüşmeyeceği elbette Rum liderliğinin de tavrın bağlı olacaktır. Bunun gerçekleşmesi durumunda, sonuç odaklı ve ucu açık olmayan bir süreç gündeme gelebilir. Henüz o noktada değiliz; ancak Kıbrıs Türk tarafının BM parametreleri çerçevesinde istikrarlı ve kararlı duruşunun devam etmesi önemlidir.

 Durum böyleyken yakın geçmişte Türkiye’de temaslar yapmış olan Sayın Başbakan ve Yardımcısı’nın basın üzerinden Cumhurbaşkanımıza yönelik mesaj vermeye devam ettiklerini üzüntüyle gözlemlemekteyiz. Oysa yapmaları gereken, özellikle Kıbrıs sorunu bağlamında Türkiye’deki son temasları çerçevesinde konuşulanlar hakkında, Sayın Cumhurbaşkanımıza gelip bilgi vermektir. “

Son Güncelleme: 26.08.2019 16:19
Anahtar Kelimeler:
Barış Burcuüçlü Görüşme
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