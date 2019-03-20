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Burcu: “Hasipoğlu’nun sırf Cumhurbaşkanı Akıncı’ya eleştiri getirsin diye basında yer alan açıklamaları talihsiz ve mesnetsiz”

Burcu: “Hasipoğlu’nun sırf Cumhurbaşkanı Akıncı’ya eleştiri getirsin diye basında yer alan açıklamaları talihsiz ve mesnetsiz”

20 Mart 2019 Çarşamba 12:56
Burcu: “Hasipoğlu’nun sırf Cumhurbaşkanı Akıncı’ya eleştiri getirsin diye basında yer alan açıklamaları talihsiz ve mesnetsiz”

“PİLE’NİN RUM YÖNETİMİ BÖLGESİNDE BULUNAN STATTA YAPILAN KARŞILAŞMA TEK BİR MAÇ OLARAK KURGULANDI, KUZEYDE İKİNCİ BİR MAÇ ÖNGÖRÜLMEDİ, YANİ BU ETKİNLİKTE EŞİTLİK VE KARŞILIKLILIK İLKESİ GÖZETİLMEDİ”
 

“KASTEN YALAN YANLIŞ YORUM VE AÇIKLAMALARDA BULUNAN VE BUNU BU ŞEKİLDE İÇ SİYASETİN BİR İSTİSMAR ALANI HALİNE GETİRMEK İSTEYEN BAZI ÇEVRELERİN OLDUĞUNU ÜZÜLEREK GÖZLEMLEMEKTEYİZ”
 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu’nun sırf Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya eleştiri getirsin diye “Beş yıldır ara bölgede bayraksız nasıl görüşüyor iseydiniz, veya gerek Akıncı gerek Anastasiadis kuzeyde ve güneyde yer alan kültürel etkinliklere hangi formatta katılıyorsaydı, bu maça da bu şekilde katılması gerekirdi” şeklinde basında açıklamalarının yer aldığını belirterek, bu açıklamaların talihsiz ve mesnetsiz olduğunu vurguladı.
Burcu, Pile’nin Rum Yönetimi bölgesinde bulunan statta yapılan karşılaşmanın tek bir maç olarak kurgulandığını, kuzeyde ikinci bir maç öngörülmediğini, yani bu etkinlikte eşitlik ve karşılıklılık ilkesinin gözetilmediğini söyledi.
Burcu yaptığı yazılı açıklamada, “Partisi adına Kıbrıs sorunu bağlamında sözcülük yapan ve geçmişte de müzakere heyetinde bulunan bir milletvekilinin ortaya attığı bu iddiaların yalan-yanlış ve mesnetsiz olduğunu bilmemesi mümkün değildir. Sırf siyasi çekişme hırslarıyla bu yalanları bile bile yaydığı çok açıktır” dedi.
Burcu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi kontrolündeki bir sahada oynanan Mağusa Türk Gücü- Nea Salamina maçına gitmeme gerekçelerini ve bu süreçte yaşanan bütün gerçekleri detaylı bir biçimde kamuoyu ile paylaştığına dikkat çekerek, “Buna rağmen bu gerçeklerden sanki habersizmiş gibi kasten yalan yanlış yorum ve açıklamalarda bulunan ve bunu bu şekilde iç siyasetin bir istismar alanı haline getirmek isteyen bazı çevrelerin olduğunu üzülerek gözlemlemekteyiz” dedi.
Burcu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Bu nedenle sayın Hasipoğlu’nun şahsen bilgilendirilmesi açısından değil de Sayın Hasipoğlu ve benzerlerinin basın yoluyla yanıltabilecekleri sayın kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla liderlerin ara bölgeye geçişleri veya karşılıklı olarak bir diğer tarafa yaptıkları ziyaretlerle ilgili rutin uygulamayı bir kez daha anımsatmakta yarar görüyoruz.
İki lider ara bölge statüsünde olan Ledra Palace, Lefkoşa Eski Havaalanı, BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Sayın Elizabeth Spehar’ın ikametgahı ve Pile’nin BM’nin bulunduğu özel statülü bölgesine kendi makam araçları ve forslarıyla gitmektedirler. İki liderin kuzeye ve güneye yaptıkları karşılıklı ziyaretler ise eşit statüde ve sivil araçlarla yapılmaktadır. Pile’nin Rum Yönetimi bölgesinde bulunan statta yapılan karşılaşma ise tek bir maç olarak kurgulanmış, kuzeyde ikinci bir maç öngörülmemiştir. Yani bu etkinlikte eşitlik ve karşılıklılık ilkesi gözetilmemiştir.”
 

Son Güncelleme: 20.03.2019 16:24
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