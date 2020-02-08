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Burcu'dan açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Kıbrıs Türk halkının özgün karakter ve kimliğini koruyarak, dünyadaki saygın yerini eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde elde etme talebinden kimsenin rahatsızılık duymasına gerek olmadığı gibi, bu meşru talebe hakaretle yanıt verme hakkı bulunmadığını söyledi.

Burcu'dan açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Kıbrıs Türk halkının özgün karakter ve kimliğini koruyarak, dünyadaki saygın yerini eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde elde etme talebinden kimsenin rahatsızılık duymasına gerek olmadığı gibi, bu meşru talebe hakaretle yanıt verme hakkı bulunmadığını söyledi.

08 Şubat 2020 Cumartesi 19:43
Burcu'dan açıklama

Burcu, "Cumhurbaşkanımız her Kıbrıs Türkü gibi 1974 Harekatı’nda görev üstlenmiş, yanında silah arkadaşları şehit düşen, kendi de yaralanan şerefli bir gazidir. Bundan dolayıdır ki savaşın ne demek olduğunu bizzat yaşamış biri olarak, barışın değerini MHP Başkanından çok daha fazla takdir edebilecek bir konumdadır. Devlet Bahçeli’nin ağır hakaretlerinin tümünü öncekilerde olduğu gibi kendisine aynen iade ediyoruz" dedi.

Barış Burcu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Guardian Gazetesi’ne verdiği mülakatı elestirdiği açıklamasına ilişkin açıklama yaptı.

Burcu, Bahçeli'nin mülakatı fırsat bilerek, cumhurbaşkanına ve onun şahsında Kıbrıs Türk Halkı’na hakaret etme alışkanlığına bugün de devam ettiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Kırım’ın Rusya tarafından ilhak edilmesi gibi, KKTC’nin Türkiye’ye ilhakı olasılığını soran gazeteciye bunun yanlışlığını vurguladığını, Kıbrıslı Türklerin böyle bir talebi bulunmadığını, bunu kabul edilemez korkunç bir senaryo olarak nitelediğini ve bunun Türkiye Cumhuriyeti’nin gerçek çıkarlarına da uygun olmadığını izah ettiğine işaret eden Burcu, "Devlet Bahçeli bunun üzerine, çağ dışı kalmış ırkçı ve faşizan anlayışla ve Türkiye’de sıklıkla kullandığı çatışmacı bir dil ile Cumhurbaşkanımıza ağır hakarette bulunmuştur" ifadelerini kullandı.
 
Burcu, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın açıkça vurguladığı gibi , Kıbrıslı Türklerin hedefi Rum tarafının azınlığı olmak, ya da Türkiye’ye ilhak olmak değildir.  Çabamız, Kıbrıs Türk Halkı olarak özgün karakter ve kimliğimizi koruyarak, Dünayadaki saygın yerimizi eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde elde etmektir.
 
Kimsenin Kıbrıs Türk halkının bu haklı ve demokratik talebinden rahatsızılık duymasına gerek olmadığı gibi, bu meşru talebe hakaretle yanıt  verme hakkı da yoktur. 

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Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanımız Akıncı’nın Enosis’in yörüngesine girdiğini söyleyebilecek kadar da kendini bilmemektedir. 
 
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli siyasi yaşamı boyunca her fırsatta şehitlerin kanı üzerinden siyaset yaparken, Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamayı amaçlayan Enosis’e karşı Kıbrıs Türkü’nün verdiği haklı mücadelede Cumhurbaşkanımız her Kıbrıs Türkü gibi 1974 Harekatı’nda görev üstlenmiş, yanında silah arkadaşları şehit düşen, kendi de yaralanan şerefli bir gazidir. Bundan dolayıdır ki savaşın ne demek olduğunu bizzat yaşamış biri olarak, barışın değerini MHP Başkanından çok daha fazla takdir edebilecek bir konumdadır.
 
Devlet Bahçeli’nin ağır hakaretlerinin tümünü öncekilerde olduğu gibi kendisine aynen iade ediyoruz"

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