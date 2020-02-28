Burcu'dan açıklama...

AKINCI, “KONUYLA İLGİLİ TEDBİRLERİ GEREKTİKÇE VE İKİ TOPLUMLU SAĞLIK TEKNİK KOMİTESİ ARACILIĞIYLA BİRLİKTE ALMANIN DOĞRU OLACAĞINI” ANASTASİADİS’E İLETTİ

CUMHURBAŞKANI, “BUNUN DIŞINDA TEK TARAFLI ADIMLARLA TOPLUMLARI PANİĞE SEVK ETMEMEK GEREKTİĞİNİ” DE ANASTASİADİS’E İLETTİ

Rum lider Nikos Anastasiadis, bugün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı ikinci kez telefonla arayarak Rum Bakanlar Kurulu’nun kararıyla koronavirüsün yayılmasına karşı tedbir amaçlı olarak Lokmacı, Derinya, Bostancı ve Aplıç kapılarındaki geçişlerin askıya alındığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, yaptığı yazılı açıklama ile telefon görüşmesinin detaylarını aktardı.

Buna göre, Nikos Anastasiadis telefon görüşmesinde, Rum Bakanlar Kurulu kararına göre, bir hafta sonra yeniden değerlendirmek üzere Lokmacı, Derinya, Aplıç ve Bostancı kapılarındaki geçişleri askıya aldıklarını söyledi.



Bu kararın koronavirüsün yayılma tehlikesinin önüne geçme gerekçesiyle alındığını belirten Anastasiadis, diğer geçiş noktalarının geçişlere açık kalmaya devam edeceğini, bu kapılardaki tedbirlerin artırılacağını söyledi.Cumhurbaşkanı Akıncı ise telefon görüşmesinde, Rum lidere Güney’de pozitif bir koronavirüs vakası olup olmadığını sordu. Rum liderin güneyde pozitif bir vaka olmadığı cevabı üzerine, kuzeyde de sonucu pozitif çıkan herhangi bir koronavirüs vakasının bulunmadığını belirtti.3 Şubat’ta İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin toplantısında koronavirüs konusunda geçiş noktaları ile ilgili değil, daha çok ülkeye giriş limanlarında tedbir alınmasının gerektiği konusunda fikir birliğine varıldığını hatırlatarak, bu konuda tek taraflı adım yerine İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin bir araya gelmesinin doğru olacağını ifade etti.Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs’ta bu konuyla ilgili tedbirleri gerektikçe ve İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi aracılığıyla birlikte almanın doğru olacağına inandığını, bunun dışında tek taraflı adımlarla toplumları paniğe sevk etmemek gerektiğini Anastasiadis’e iletti.