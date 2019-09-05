banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
100131
ALTIN
280.528
DOLAR
5.6788
STERLİN
7.0084
EURO
6.2778
40 gün hapis yatacaklar
40 GÜN HAPİS YATACAKLAR
Süt bedelleri ödeniyor
SÜT BEDELLERİ ÖDENİYOR
Hava durumu
Evinden "gizli bölme" çıktı!
EVİNDEN
banner306

Burcu: “Akıncı’nın Lute’la yeniden bir araya gelmesi olası”

Burcu: “Akıncı’nın Lute’la yeniden bir araya gelmesi olası”

05 Eylül 2019 Perşembe 11:29
Burcu: “Akıncı’nın Lute’la yeniden bir araya gelmesi olası”

“AKINCI ÇALIŞMALARLA İLGİLİ OLARAK CUMARTESİ GÜNÜ  CUMHURİYET MECLİSİ’NDE TEMSİL EDİLEN PARTİ BAŞKANLARINI BİLGİLENDİRECEK”

banner317
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın BM Genel Sekreteri’nin Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile yeniden bir araya gelmesinin olası olduğunu kaydetti.

Referans kavramalarını tamamlama çalışmaları yürüten BM Genel Sekreteri’nin Geçici Özel Danışmanı Lute ile bugün gerçekleştirilen görüşme sonrasında açıklama yapan Burcu Burcu Akıncı’nın Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen partilerinin genel başkanlarını çalışmalarla ilgili olarak bilgilendireceğini de açıkladı.

Burcu, 7 Eylül Cumartesi günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek toplantıda Akıncı’nın parti başkanlarının değerlendirmelerini de alacağını ifade etti.
 

Son Güncelleme: 05.09.2019 14:50
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü Görevine Okan Donangil Atandı
Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü Görevine Okan Donangil Atandı
Hamitköy'de araç hırsızlığı...
Hamitköy'de araç hırsızlığı...
Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası’ndan El-Sen’e destek
Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası’ndan El-Sen’e destek
17. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde “maraton” oyunu sahnelendi
17. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde “maraton” oyunu sahnelendi
GAÜ ile Ürdün Kraliyet Havacılık Akademisi arasında büyük anlaşma
GAÜ ile Ürdün Kraliyet Havacılık Akademisi arasında büyük anlaşma
Belediyeler Birliği’nde Bölgesel Atık Yönetiminin De Ele Alındığı Çalıştay Düzenlendi
Belediyeler Birliği’nde Bölgesel Atık Yönetiminin De Ele Alındığı Çalıştay Düzenlendi
“DAÜ 40. Yıl Senfonik Konseri” 13 Eylül’de
“DAÜ 40. Yıl Senfonik Konseri” 13 Eylül’de
Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğüne yeni atama...
Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğüne yeni atama...
Fatih Dönmez'den Doğu Akdeniz açıklaması...
Fatih Dönmez'den Doğu Akdeniz açıklaması...
Zaroğlu: “Hükümet uyumsuzluk içinde”
Zaroğlu: “Hükümet uyumsuzluk içinde”

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim