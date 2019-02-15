Bulut mu Ekmekçi mi?

BULUT MU EKMEKÇİ Mİ?

Canlı yayında tartışacaklar!

Darp olayından yargılanan Bulut Akacan Gazeteci Hüseyin Ekmekçi'yi kendinden 500 Bin sterlin istemekle suçladı.

Hüseyin Ekmekçi, Bulut Akacan'ın bu açıklamasından sonra veremeyeceği hesabın olmadığını söyleyerek kendisinin polise şikayet edilmesini istedi.

Bulut Akacan'ı iftira atmakla suçlayan Hüseyin Ekmekçi bunlar ve insanların üzerine adam göndermekle kimseyi korkutamayacağını söyledi.

Bu arada kendisine rüşvet suçlaması yapılan Ekmekçi'nin Akacan'ı mahkemeye verip vermeyeceği merak konusu oldu.

Hüseyin Ekmekçi'ye gönderdiği mesajda hodri meydan çeken Bulut Akacan, eğer cesareti varsa birlikte canlı yayına çıkmaya davet etti. Ekmekçi de bunu kabul etti.

Sosyal medyada tartışan Akacan ve Ekmekçi bugün sabah 09:00 da birlikte yayına çıkacaklar. Akacan'ın yayına korumaları ile birlikte gelip gelmeyeceği de merak konusu oldu.

Önce rüşvet iddiası ve kavga bugün de canlı yayın….

Gazeteci Hüseyin Ekmekçi geçtiğimiz ay İşadamı Erhan Başay ile Zeki Asımoğlu’nun, Bulut Akacan ve korumaları tarafından darp edildiği görüntülerinin yayınlanması sonrasında, Darp zanlısı Bulut Akacan tarafından rüşvet iddialarıyla suçlandı.

Zanlı Bulut Akacan tarafından, sosyal medyada Hüseyin Ekmekçi’yi kastederek “ Bir solcu gazeteci geçinen fakat son 10 yılda dehşet bir yasadışı servet yapan arkadaş, benden 500,000.-Sterlin para istedi, yoksa her gün günlerce yorum yapıp mahkemeyi etkileyeceğini ve beni hapse attıracağını söyledi. Ama bu arkadaş benim Bostancı’dan çıkıp tırnaklarımla kazıyarak bugünlere geldiğimi bilmiyor. Elinden geleni ardına koyma kardeş.” diye paylaşım yaparak rüşvet iddialarını ortaya atıldı.

Ekmekçi cevap vermekte gecikmedi…

Gazeteci Hüseyin Ekmekçi, zanlı Bulut Akacan tarafından kendisi hakkında yapılan iddialara canlı yayında cevap vererek, kendisini rüşvet iddialarıyla ilgili polise gitmeye davet etti.

Ekmekçi, sosyal medyada yaptığı paylaşımda :

“Sevgili Bulut Akacan, takım elbiselerini giy, polise git iddianın arkasında dur… Haa bu nasihatı da sana kimse yapmaz…Bil…” diye yazarak darp zanlısı Bulut Akacan’ı polise gitmeye ve şikayette bulunmaya davet etti.

Gazeteci Hüseyin Ekmekçi Haber Kıbrıs’taki canlı yayınında Bulut Akacan’a hitaben;

“Köylü Kurnazlığın Kimseye Sökmez”

“Bostancı’dan çıkıp tırnaklarıyla kazıyarak bir yerlere geldin, Rüzgar yukarılarda sert eser, oksijeni azaltır. Dikkat et bu servet başını döndürmüş da olabilir . Sana tavsiyem derin derin nefes al ve kendine gel. Bir psikolog al işe ve seninle beraber mesai yapsın. Bu delilik değildir, adına ister yaşam koçu de, istersen akıl hocası de ama yanında taşı. Buna ihtiyacın var. Etrafındaki akıl hocalarını da değiştir. Bu köylü kurnazlığı kimseye sökmez. Herkes okuduğunu dinlediğini anlar.”

“Sadece İşinle İlgilen”

“Sürekli toplum önüne çıkma isteği sağlıklı bir davranış değil. Bir silkin, özür dilemen gerekenler varsa özür dile. Sadece işinle ilgilen . Sadece işiyle ilgilenen yüzlerce işadamı var , niçin onlardan rüşvet istemezler.”

“Darp Görüntülerini Yayınlamayan Gazeteci Basın Kartını Yaksın”

“Darp görüntülerini yayınlamayan gazeteci basın kartını yaksın. Aklı başında her gazeteci bu görüntüleri yayınlar” diyen Ekmekçi, “Hangi ruh halinle bu davranış içine girdiğini biliyorum. Çarpık savunma mekanizmasıyla bu refleksi gösterdiğini düşünüyorum. Toplum gözünde rijit bir birey haline geldin. Bu görüntülerde kim olsa yayınlanırdı. Başka bir olay olsa yine yayınlarız.”

“Bu İftiracı Halinle Polise Git”

“Sağa sola iftira atarak ya da yakınlarını başkalarının üzerine salarak bir şey kazanman , birilerini de korkutman kendine gel. Sevgiyle anıl saygıyı hak et…

Bu iftiracı halinle, takım elbiselerini giy ve polise git. Hüseyin Ekmekçi benden 500,000 Sterlin istedi, aha kanıtı da budur de ve sözünün arkasında da dur…” diye zanlı Bulut Akacan’a meydan okuyan Hüseyin Ekmekçi daha sonra karşılıklı görüşmeler neticesinde bugün sabahleyin canlı yayında karşılıklı iddiaları tartışacak olmaları ülke gündemindeki yerini aldı.

Kıbrıs Türk medyasında bir ilk olarak yerini alacak canlı yayında gerçekleşecek düelloda galibin kim olacağı kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.