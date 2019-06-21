Bulut: “Kobi’lerin desteklenmesi ekonomilerin büyümesi için gerekli”

Başbakanlık YAGA ile TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi ev sahipliğindeki III. Kobi Zirvesi, konuşmalarla devam ediyor.

BULUT

Türkiye İş Kadınları Derneği Başkanı Nilüfer Bulut, zirvede bulunmaktan gurur onur duyduğunu ifade ederek, dernek olarak KKTC’yi ziyaretlerinde burada ne gibi işler yapılabileceğini araştırırken YAGA ile tanıştığını kaydetti.

Bilişimin turizm ve eğitimden sonra geliştirilmesi gereken önemli bir sektör olduğunu ifade eden Bulut, bu konuda bugün bir iş birliği anlaşması imzalayacaklarını söyledi.

KOBİ’lerin desteklenmesinin ekonomilerin büyümesi için gerekli olduğunu ifade eden Bulut, dünyada rekabet olduğunu bu yüzden herkesin güçlerini birleştirerek gelişmesinin önemine vurgu yaptı.

Bulut, derneğin iş kadılarını genç girişimcilerin işlerini kurmaları, büyütmeleri için verdikleri destekleri anlatarak, TİKAD hakkında bilgiler aktardı.

HAZIR

HABİTAT Başkanı Sezai Hazır da, zirve için geldikleri KKTC’yi daha yakından tanıma fırsatı bulduklarını ifade ederek, zirvenin çok olumlu ve yararlı olduğunu kaydetti.

HABİTAT hakkında konuklara bilgi veren Hazır, Türkiye’deki çalışmaları anlattı, sivil toplum örgütlerinin uluslararası alana açılması, ortaklıklarını geliştirmesi için destek verdiklerini, kamunun da bu alanda gelişmesine destek olduklarını söyledi.

Hazır, girişimciliklerin hayat bulması için de destek verdiklerini, kadın ve genç girişimcileri desteklediklerini, “ben değil biz olmak” için çalıştıklarını, girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine çok önemli katkılar koyduklarını anlattı.

Her krizin bir fırsat olarak değerlendirilebileceğine vurgu yapan Hazır, KKTC’nin bilişimde çok şanslı olduğunu, 100 bin üzerinde öğrencinin bulunduğu KKTC’de büyük bir fırsat bulunduğunu söyledi, bu yüzden girişimcilerin Türkiye ile uluslararası alandaki bağının geliştirilmesinin önemine işaret etti.

SABUNCU



Sabuncu, Türkiye’de KOBİ alanında yapılan çalışmaları anlatarak, inovasyona verdikleri önemi vurguladı, inovasyon olmadan gelişim ve değişim olamayacağını kaydetti.

Girişimciliğin desteklenmesinin, inovasyona önem verilmesinin ülke ekonomisinin gelişmesine de katkı olduğunu ifade eden Sabuncu, TİM’in çalışmalarını anlattı.

UZKURT

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, zirveden KKTC’nin önemli çıktıları olacağına inanç belirterek, Türkiye ve KKTC için ekonomik istikrarın temel unsurunun kobiler olduğunu kaydetti.

Kobiler ve girişimcilerin ekonomik ve sosyal kalkınmadaki önemini arttırmak için çalışmalar yürüttüklerine işaret eden Uzkurt, TC ve KKTC’nin ekonomik ve ticari işbirliğinin geliştirilmesi gibi bir çok faaliyet yürüttüklerini anlattı.

İnovasyon ve bilişimin önemine de dikkat çeken Uzkurt, Türkiye’deki çalışmaları aktardı.

LOKMANOĞLU

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi M. Cihat Lokmanoğlu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıkçıoğlu’nun selamlarını iletti.

Türkiye iş dünyası olarak Kıbrıslı Türklerin ekonomik olarak güçlenebilmesi ve karşılıklı ticaretin kolaylaştırılması için çalıştıklarını anlatan Lokmanoğlu, KKTC’nin geleceğinin inovasyon ve bilişimle gelişeceğine inanç belirtti.

Türkiye’de inovasyon ve bilişim alanında yapılan çalışmalara değinen Lokmanoğlu, KKTC’de bilişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine katkı sağlanması gerektiğini vurguladı ve bu konuda önerilerde bulundu.

