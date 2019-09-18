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Bulut Akacan Cezaevine gönderildi!

Sanal bahis olayı ile ilgili tutuklu bulunan Akacan hakkındaki soruşturma kapsamında cezaevine gönderildi.

Bulut Akacan Cezaevine gönderildi!

Sanal bahis olayı ile ilgili tutuklu bulunan Akacan hakkındaki soruşturma kapsamında cezaevine gönderildi.

18 Eylül 2019 Çarşamba 15:10
Bulut Akacan Cezaevine gönderildi!

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Şans oyunları yasasına aykırı hareket ve sanal bet suçlamaları ile ilgili tutuklu bulunan ve Kale Bet ile Dobra Bet isimli sanal bahis sitesi sahibi olduğu iddia edilen Bulut  Akacan ve sitelerin sorumluları İrfan Önen ile Hüseyin Yiğit Gökdereli saat 11.30 itibari ile Girne Kaza Mahkemesi'nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Mahkeme Akacan'ın 2019 yılında ikinci kez suç işlediği iddiası ile mahkeme huzuruna geldiğini dikkate alarak Akacan'ın sulh ve sükûn içerisinde davalarını beklemesi amacı ile tutuklu yargılanmasına karar verdi.

 Bulut Akacan  3 ayi gecmemek uzere hukumsuz tutuklu olarak merkezi cezaevine gonderildİ.

Son Güncelleme: 18.09.2019 15:18
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