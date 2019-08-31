Bulut Akacan böyle görüntülendi - Video

31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:11
Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vakkas Altınbaş'ın damadı Bulut Akacan dün gerçekleştirilen sanal bet operasyonu sonrası tutuklandı.. Akacan'ın mahkeme sonrası hücresine götürülürken görüntüleri kameralara böyle yansıdı... İşte Kıbrıs Haberci gazetesinin sahibi 36 yaşındaki Bulut Akacan'ın görüntüleri...
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