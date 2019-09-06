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Bulut Akacan'a bir şok daha!
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Bulut Akacan'a bir şok daha!

KKTC'de şok etkisi yaratan yasa dışı bahis operasyonu kapsamında tutuklanan, aralarında Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vakkas Altınbaş'ın damadı zanlı Bulut Akacan’ın da bulunduğu 10 kişinin ardından bugün de olayla bağlantılı olarak Hüseyin Gökdereli tutuklandı.

Bulut Akacan'a bir şok daha!

KKTC'de şok etkisi yaratan yasa dışı bahis operasyonu kapsamında tutuklanan, aralarında Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vakkas Altınbaş'ın damadı zanlı Bulut Akacan’ın da bulunduğu 10 kişinin ardından bugün de olayla bağlantılı olarak Hüseyin Gökdereli tutuklandı.

06 Eylül 2019 Cuma 16:46
Bulut Akacan'a bir şok daha!

AKACAN DAVASINDA BİR TUTUKLU DAHA

Girne’de Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vakkas Altınbaş'ın damadı  Bulut Akacan’ın tutuklandığı büyük yasa dışı sanal bet operasyonuyla ilgili Hüseyin Yiğit Gökdere de tespit edilerek tutuklandı.

Zanlı Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

YASA DIŞI BAHİS OYNATILIYOR

Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği’nde görevli polis çavuşu Yahya Suiçmez, Hukuk Dairesi’nden alınan yazı ışığında 29 Ağustos Perşembe günü, FEO Elegance sitesinde bulunan bir dairede mahkeme emri üzerine arama yapıldığını söyledi. Polis, operasyonda Dobrabet isimli site üzerinden yasa dışı sanal bahis oynatıldığının tespit edildiğini ifade etti. Suiçmez, operasyonda 18 bilgisayar, 17 cep telefonu, 7 harici, hard disk, 1 adet USB ve birçok dokümanın emare olarak alındığını kaydetti.

AKACAN'IN ADAMI SAHTE PLAKALI LÜKS ARAÇLA YAKALANDI

Polis, ele geçirilen emarelerin incelendiğini, zanlının Dobrabet isimli sitede Alas koduyla faaliyet gösterdiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, tespit edilen zanlının önceki gün Girne’de sahte plakalı lüks bir araba ile seyir halindeyken yakalandığını ifade etti. Meseleyle ilgili 10 kişi tutuklandığını kaydeden polis, soruşturmanın geniş çaplı devam ettiğini, 70 kişiden ifade alacaklarını, emarelerin incelemesinin sürdüğünü ifade etti. Zanlının tasarrufunda bilgisayar ve cep telefonu bulamadıklarını, zanlının ifadesinde cep telefonunu ismini bilmediği birine sattığını söylediğini kaydeden polis, bu yönde de araştırma yaptıklarını ifade etti.

3 GÜN TUTUKLU KALACAK

Aranan başka şahıslar olduğunu da belirten polis, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Bulut Akacan mahkeme huzurunda...
Bulut Akacan mahkeme huzurunda...
Son Güncelleme: 06.09.2019 17:52
Anahtar Kelimeler:
TutukluBetSanalBulut Akacan
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