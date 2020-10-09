Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi Çalışanlarına Covıd-19 Eğitimi

Lefkoşa, 9 Ekim 20 : Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’nde görev yapan otuza yakın sağlık personeline, Covid-19 önlemleri konusunda uygulamalı eğitim verildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, eğitimin, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) standartlarına göre geliştirilen kurumların özelliğine uygun rehberler doğrultusunda, Kıbrıs Türk Ebeler ve Hemşireler Birliği ve Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürlüğü tarafından verildiği belirtildi.



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