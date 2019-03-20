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Bülent Ecevit Anadolu Lisesi İzcilerinden Ltb Projelerine Katkı

Lefkoşa, 20 Ocak 19 (.): Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Belediye’nin iki projesine katkı koyan Bülent Ecevit Anadolu Lisesi İzci grubunu kabul etti.

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi İzcilerinden Ltb Projelerine Katkı

Lefkoşa, 20 Ocak 19 (.): Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Belediye’nin iki projesine katkı koyan Bülent Ecevit Anadolu Lisesi İzci grubunu kabul etti.

20 Mart 2019 Çarşamba 13:44
Bülent Ecevit Anadolu Lisesi İzcilerinden Ltb Projelerine Katkı


Lefkoşa, 20 Ocak 19 (.): Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Belediye’nin iki projesine katkı koyan Bülent Ecevit Anadolu Lisesi İzci grubunu kabul etti.

LTB’den verilen bilgiye göre, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi İzci grubu ziyarette LTB’nin kitap okuma alışkanlığını arttırmak ve kitaba erişimi kolaylaştırma amacıyla tasarlanan Sokak Kütüphaneleri Projesi için 186 kitap bağışında bulundu.

Öğrenciler ayrıca LTB’nin bir süre önce başlattığı “Çöpe değil, geri dönüşüme” kampanyası için topladıkları 417 adet plastik şişeyi LTB 50’nci Yıl Fidanlığı’na bıraktılar.

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi Okul Müdür Muavini Ertan Dolu ziyarette yaptığı konuşmada, LTB’nin projelerine katkı yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

200 BİN ÜZERİNDE PLASTİK TOPLANDI

LTB Başkanı Harmancı kabulde yaptığı konuşmada, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nin LTB’nin birçok etkinliğinde yer aldığını, “Çöpe değil geri dönüşüme” kampanyasına çok yoğun ilgi olduğunu, bugüne kadar 200 binin üzerinde plastik toplandığını kaydetti.

(ID/ÖK) FOTOĞRAFLI

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