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Bülent Ersoy'un orkestrasının PCR testleri sahte çıktı!

Bülent Ersoy KKTC’de vereceği konser öncesi büyük şok yaşadı. Sanatçının orkestra ekibinin PCR testi sahte çıktı. Ekibin Ercan'da bekletildiği iddia ediliyor...

28 Ağustos 2021 Cumartesi 19:40
Bülent Ersoy'un orkestrasının PCR testleri sahte çıktı!

Bülent Ersoy bu akşam Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti KKTC’de ünlü bir otelde konser verecekti.

Ersoy’un konserinde sahne alacak orkestra ekibi Ercan Havalimanı’ndaki kontrollerde büyük şok yaşadı. Yapılan incelemede Korona tedbirleri kapsamında yapılan PCR testlerinin sahte olduğu anlaşıldı.

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Havalimanı görevlileri PCR testlerinin sahte olması üzerine ‘Diva’ lakaplı Bülent Ersoy’un orkestra ekibini havalimanında bekletiyor.

Bülent Ersoy'un menajeri Haluk Şentürk havalimanında yaşanan olayı doğruladı ve şu açıklamayı yaptı:

"Haber doğru... Bülent hanım ve korumasının testini ben yaptırmıştım ama orkestranın test sonuçları sahte çıkmış. Havalimanında saatlerdir bekliyorlar. Otelden böyle bir bilgi geldi. Şimdi havalimanında yeniden testleri yapıldı. Sonuçlar çıkar çıkmaz konsere yetişmeye çalışacaklar. Bülent hanım bu akşam ya konsere çıkamayacak ya da ucu ucuna sahne alacak"

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Anahtar Kelimeler:
Bülent ErsoyKıbrısDivaSahte Pcr
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