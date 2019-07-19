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Bülent Ecevit Lefkoşa’da düzenlenen törenle anıldı

Bülent Ecevit Lefkoşa’da düzenlenen törenle anıldı

19 Temmuz 2019 Cuma 08:49
Bülent Ecevit Lefkoşa’da düzenlenen törenle anıldı

Kıbrıs’a 20 Temmuz 1974’te çıkarma yapılması kararını alan dönemin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Başbakanı merhum Bülent Ecevit, Lefkoşa’da düzenlenen törenle anıldı.

Sönmezliler Ocağı tarafından düzenlenen tören, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre ve muharip derneklerin katılımıyla gerçekleşti.Göçmenköy girişinde, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi yanındaki Ecevit Heykeli önünde saat 09.30’da başlayan törende, çelenkler konuldu, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.  

Törende, Sönmezliler Ocağı Başkanı Erden Esenyel, Bülent Ecevit’in özgeçmişini okudu; Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre de konuşma yaptı.

ESENYEL: “SOYKIRIMDAN KURTARDI”

Esenyel, Rum ve Yunan cuntalarının 15 Temmuz 1974 darbesi ardından, Kıbrıs’a müdahale kararı alan dönemin Başbakanı Bülent Ecevit’in en görkemli eserinin, Kıbrıslı Türklerin Rum ve Yunan soykırımından kurtulması olduğuna işaret ederek, Ecevit’i rahmetle andıklarını söyledi.

TÖRE: “ECEVİT KIBRIS TÜRK HALKININ GÖNÜLLERİNİ FETHEDEN KİŞİ”

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre de törende yaptığı konuşmada, 1974’te Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı merhum Bülent Ecevit’in, sadece dönemin başbakanı değil, Kıbrıs Türk halkının gönüllerini fetheden kişi olduğunu söyledi.

Osmanlı’nın adadan çekilmesiyle Kıbrıslı Türklerin 96 yıl öksüz, yetim kaldığını ve anavatan Türkiye’yi beklediğini belirten Töre, Kıbrıslı Türklerin umudunun hiç tükenmediğini kaydetti.

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1960’da Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğü ile Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulduğunu anımsatan Töre, Mehmetçiğin adaya gelmesinin Kıbrıslı Türklerin mücadelesine ivme kazandırdığını ve Kıbrıslı Türklerim mücadeleye devam ettiğini kaydetti.

Kıbrıs’ta yaşanan olaylara ve Kıbrıs Türk halkının yaşadığı acılara değinen Zorlu Töre, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin ve fiili garantisini 1963 Kanlı Noel’de, ardından da Erenköy direnişinde gösterdiğini aktardı.

Töre, Bülent Ecevit ve hükümetinin Kıbrıs için çok kararlı davrandığını, 15 Temmuz 1974 darbesi ardından Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs’a müdahale gerçekleştirdiğini anlattı.

“Türkiye’yi, Türk ordusunu bizlerden biliyoruz. Türkiye’ye yürekten bağlıyız” şeklinde konuşan Töre, şimdi ise Türkiye’nin garantörlüğünün sona ermesi, Türk askerinin adadan çekilmesi için oyunlar oynandığını kaydetti.

Töre, Kıbrıs Türk halkının bu oyunlara bir daha asla gelmeyeceğini vurgulayarak, TC’nin garantörlüğünün sona erdirilmesi, ittifak anlaşmalarının ortadan kaldırılması veya sulandırılmasının mümkün olmadığını ifade etti.

Töre, “Bunun olması halinde Girit, Batı Trakya Türkleri gibi oluruz. Kıbrıs bizim için vazgeçilmezdir” dedi.

Şimdi de denizlerin işgal edilmeye çalışıldığını söyleyen Zorlu Töre, Türkiye’nin tüm baskılara karşı, denizlerin işgal edilmesine fırsat vermemeye kararlı olduğunu, Kıbrıslı Türklerin haklarını savunup direndiğini belirtti.

Töre, “TC ile birlikte yola devam edeceğiz. KKTC, Kıbrıs Türk halkının ulaştığı en büyük şereftir. İki devlet, iki bağımsızlığa gerek yoktur söylemleri asla kabul edilemezdir” diye konuştu.

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, şehitlere Allah’tan rahmet, gazilere ise sağlık ve esenlikler diledi.  

Son Güncelleme: 19.07.2019 11:56
Anahtar Kelimeler:
Bülent Ecevit
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