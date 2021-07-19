Bülent Ecevit anıldı

Sönmezliler Ocağı tarafından düzenlenen anma törenine Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Zorlu Töre, TMT Mücahitler Derneği, Şehit Aileleri Derneği, Erenköy Mücahitler Derneği, Polis Emeklileri Derneği, Astsubaylar Derneği, Emekli Subaylar Derneği ve Emekli Mücahitler Derneği katıldı.

Çelenklerin anıta sunulması ile başlayan tören, bir dakikalık saygı duruşu ve ardından, İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. Törende, UBP Milletvekili Zorlu Töre bir konuşma yaptı.



TÖRE: “TÜRK ORDUSU BEDENİZİMDEKİ CAN, DAMARLARIMIZDA DOLAŞAN KANDIR”

Konuşmasında, Kıbrıs Türkü’nün 1963’ten itibaren soykırımlar yaşadığını ve 1974 yılında EOKA terör örgütü ile Yunan cuntasının Makarios’a darbe yapıp Kıbrıs’ı Helen Cumhuriyeti yaptıklarını ilan ettiklerini aktaran UBP Milletvekili Zorlu Töre, “Anavatan Türkiye ve Türk ordusu muhtelif defalar Kıbrıs’a kısmi de olsa müdahalelerde, ihtarlarda bulunuyordu. Fakat Rum – Yunan ikilisi Enosis’ten vazgeçmiyordu. Kıbrıs’ı da Girit adası yapacaklardı” dedi.



Mücahit ile Mehmetçiğin birlikte bu topraklara can verdiğini vurgulayan Töre, bu sayede artık devlet sahibi olunduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının en büyük eserinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olduğunu belirten Töre, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yaşatmak bizim görevimizdir” dedi.

Töre, “Kıbrıs Fatihi” Bülent Ecevit ile şehit ve gazileri minnet ve şükranla anarak konuşmasına son verdi.

