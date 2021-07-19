banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Büyük çıkar çatışması
Büyük çıkar çatışması
Kızımın kedisi öldü…
Kızımın kedisi öldü…
Hani bu memleket bizimdi!
Hani bu memleket bizimdi!
18 Temmuz 2012 Pazar gündemi
18 Temmuz 2012 Pazar gündemi
banner376

Bülent Ecevit anıldı

Kıbrıs’a 20 Temmuz 1974’te çıkarma yapılması kararını alan dönemin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Başbakanı merhum Bülent Ecevit, bu sabah 9:30’da Lefkoşa’daki Ecevit Anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı.

19 Temmuz 2021 Pazartesi 12:00
Bülent Ecevit anıldı

Sönmezliler Ocağı tarafından düzenlenen anma törenine Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Zorlu Töre, TMT Mücahitler Derneği, Şehit Aileleri Derneği, Erenköy Mücahitler Derneği, Polis Emeklileri Derneği, Astsubaylar Derneği, Emekli Subaylar Derneği ve Emekli Mücahitler Derneği katıldı.
Çelenklerin anıta sunulması ile başlayan tören, bir dakikalık saygı duruşu ve ardından, İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. Törende, UBP Milletvekili Zorlu Töre bir konuşma yaptı.


TÖRE: “TÜRK ORDUSU BEDENİZİMDEKİ CAN, DAMARLARIMIZDA DOLAŞAN KANDIR”
Konuşmasında, Kıbrıs Türkü’nün 1963’ten itibaren soykırımlar yaşadığını ve 1974 yılında EOKA terör örgütü ile Yunan cuntasının Makarios’a darbe yapıp Kıbrıs’ı Helen Cumhuriyeti yaptıklarını ilan ettiklerini aktaran UBP Milletvekili Zorlu Töre, “Anavatan Türkiye ve Türk ordusu muhtelif defalar Kıbrıs’a kısmi de olsa müdahalelerde, ihtarlarda bulunuyordu. Fakat Rum – Yunan ikilisi Enosis’ten vazgeçmiyordu. Kıbrıs’ı da Girit adası yapacaklardı” dedi.

banner341
20 Temmuz 1974’te kahraman Türk ordusunun hem havadan hem de denizden Kıbrıs’a çıktığını anlatan Töre, “Artık bu topraklardan gitmelerini kabul etmiyoruz. Biz 1878’den 1974’e kadar öksüz kaldık. Türk ordusu bizim en büyük garantimizdir. Türk ordusu bizim bedenimizdeki candır, Türk ordusu bizim damarlarımızda dolaşan kandır. Bedenimizdeki canı çıkarmak istemiyoruz. Damarlarımızdaki kanı yere bırakmak istemiyoruz. Canı ve damarlarında kanı olmayan insan ceset durumuna düşer. Onun için Türk ordusu burada kalacaktır. Garanti ve İttifak Anlaşmaları devam edecektir” ifadelerini kullandı.
Mücahit ile Mehmetçiğin birlikte bu topraklara can verdiğini vurgulayan Töre, bu sayede artık devlet sahibi olunduğunu kaydetti.
Kıbrıs Türk halkının en büyük eserinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olduğunu belirten Töre, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yaşatmak bizim görevimizdir” dedi.
Töre, “Kıbrıs Fatihi” Bülent Ecevit ile şehit ve gazileri minnet ve şükranla anarak konuşmasına son verdi. 
 

banner360
Son Güncelleme: 19.07.2021 12:35
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Tatar'ın 20 Temmuz mesajı
Cumhurbaşkanı Tatar'ın 20 Temmuz mesajı
Amcaoğlu: “Bağımsızlığa ve özgürlüğe kavuştuğumuz gün”
Amcaoğlu: “Bağımsızlığa ve özgürlüğe kavuştuğumuz gün”
DAÜ ile University of North Texas arasında ortak program anlaşması imzalandı
DAÜ ile University of North Texas arasında ortak program anlaşması imzalandı
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’nin 20 Temmuz mesajı…
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’nin 20 Temmuz mesajı…
CTP'den Tatar'a cevap!
CTP'den Tatar'a cevap!
20 Temmuz koronavirüsün gölgesinde kutlanıyor
20 Temmuz koronavirüsün gölgesinde kutlanıyor
Memur-sen: “KKTC halkı egemen bir halktır”
Memur-sen: “KKTC halkı egemen bir halktır”
KSP: “15-20 Temmuzları yaratanlar, bu sorunu çözemezler”
KSP: “15-20 Temmuzları yaratanlar, bu sorunu çözemezler”
Arıklı: ”20 Temmuz özgürlüğün adıdır”
Arıklı: ”20 Temmuz özgürlüğün adıdır”
Sadıkoğlu:  “Çifte bayram yaşıyoruz”
Sadıkoğlu:  “Çifte bayram yaşıyoruz”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim