Bülent Ecevit Anadolu Lisesi LTB Hayvan Barınağı'na bağışta bulundu
Bülent Ecevit Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Lefkoşa Türk Belediyesi Hayvan Barınağı’na bağışta bulundu.
Bülent Ecevit Anadolu Lisesi LTB Hayvan Barınağı'na bağışta bulundu
Bülent Ecevit Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Lefkoşa Türk Belediyesi Hayvan Barınağı’na bağışta bulundu.
02 Ekim 2021 Cumartesi 11:00
LTB’den verilen bilgiye göre, öğretmen ve öğrenciler, desteğe ihtiyaç duyan barınaktaki hayvanlara mama bağışında bulunmak amacıyla topladığı 3 bin 250 TL karşılığında 26 paket mama alarak, barınak yetkililerine teslim etti.
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