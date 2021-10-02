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Bülent Ecevit Anadolu Lisesi LTB Hayvan Barınağı'na bağışta bulundu

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Lefkoşa Türk Belediyesi Hayvan Barınağı’na bağışta bulundu.

02 Ekim 2021 Cumartesi 11:00
Bülent Ecevit Anadolu Lisesi LTB Hayvan Barınağı'na bağışta bulundu

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LTB’den verilen bilgiye göre, öğretmen ve öğrenciler, desteğe ihtiyaç duyan barınaktaki hayvanlara mama bağışında bulunmak amacıyla topladığı 3 bin 250 TL karşılığında 26 paket mama alarak, barınak yetkililerine teslim etti.

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Son Güncelleme: 02.10.2021 11:30
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