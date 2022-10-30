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Buldukları kredi kartıyla 1 ay sefa sürmüşlerdi! Mahkemeye çıkarıldılar

30 Ekim 2022 Pazar 10:42
Buldukları kredi kartıyla 1 ay sefa sürmüşlerdi! Mahkemeye çıkarıldılar

(Kamalı Haber) – Buldukları kredi kartı ile 1 ay casino gece kulüplerinde sefa süren zanlılar Cumali Özhan ve Oğuzhan Koca tutuklanarak mahkeme huzuruna
çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Nazmi Doğan olayla ilgili bulguları aktardı. Doğan, 25.08.2022-28.10.2022 tarihleri arasında Balıkesir’de, Cihangir’de sakin zanlı Cumali Özhan’ın (E-42) Balıkesir’de faaliyet gösteren ve direktörlüğünü Balıkesir’de sakin Gazi Akıncı’nın direktörlüğünü yaptığı Bafra Gıda Ltd. adına 550 bin TL limitli kredi kartını sirkat ederek bahse konu kartı kart limitini zanlı Oğuzhan Koca ile birlikte casino ve gece kulüplerinde kullandığının tespit edildiğini belirtti. Polis, iki zanlının derdest emri gereği tutuklandığını, soruşturmanın devam ettiğini ve suç ortaklarının arandığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini söz konusu kamera görüntülerinin incelenmesi gerektiği ayrıca konu ile ilgili alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek zanlıların ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş zanlıların tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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