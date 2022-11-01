Buldukları kredi kartıyla 1 ay sefa sürmüşlerdi!

(Kamalı Haber) – Buldukları kredi kartı ile 1 ay casino gece kulüplerinde sefa süren zanlılar Cumali Özhan ve Oğuzhan Koca’nın ardından 16 yaşındaki M.K

ve Efe Berk Orbay tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Nazmi Doğan olayla ilgili bulguları aktardı. Doğan, 25.08.2022-28.10.2022 tarihleri arasında Balıkesir’de, Cihangir’de sakin zanlı Cumali Özhan’ın (E-42) Balıkesir’de faaliyet gösteren ve direktörlüğünü Balıkesir’de sakin Gazi Akıncı’nın direktörlüğünü yaptığı Bafra Gıda Ltd. adına 550 bin TL limitli kredi kartını sirkat ederek bahse konu kartı kart limitini zanlı Oğuzhan Koca ile birlikte casino ve gece kulüplerinde kullandığının tespit edildiğini belirtti. Polis, iki zanlının derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, zanlılar M.K ve Efe Berk Orbay’ın da diğer iki zanlıyla birlikte gece kulübüne gittiklerinin tespit edildiğini belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam

ettiğini söz konusu kamera görüntülerinin incelenmesi gerektiği ayrıca konu ile ilgili alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek zanlıların ilk etapta 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlıların tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.