Bulaşıcı Hastalıklar (değişiklik) Yasa Önerisi Komitede Görüşülüyor

Lefkoşa, 7 Eylül 20 (.): Sağlık Bakanlığı’nın bilim kurullarının önerileri doğrultusunda daha hızlı karar alabilmesini öngören “Bulaşıcı Hastalıklar (Değişiklik) Yasa Önerisi”, Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde görüşülüyor.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, bugün saat 09.30’da HP Milletvekili Komite Başkanı Jale Refik Rogers başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi UBP milletvekilleri Oğuzhan Hasipoğlu, Menteş Gündüz, Ersan Saner, Sağlık Bakanı, UBP Güzelyurt Milletvekili Ali Pilli, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ve CTP İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları’na ait öneriyi görüştü.

Komite, “Bulaşıcı Hastalıklar (Değişiklik) Yasa Önerisi” üzerindeki çalışmalarına devam edecek.

Komite toplantısına öneri sahipleri olarak, UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ve UBP Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz de katıldı.

Komite toplantısına ayrıca davetli olarak Sağlık Bakanlığı, Başsavcılık ve Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerini sundu.

HP Milletvekili Jale Refik Rogers Başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Fazilet Özdenefe, UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, UBP Milletvekili Aytaç Çaluda, UBP Milletvekili Menteş Gündüz ve CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli katıldı.

(RÇ/HÖ)