Bulaşıcı Hastalıklar Yasası ile ilgili değişiklikler Cumhuriyet Meclisi Komitesi'nde görüşüldü

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, bugünkü toplantısında Bulaşıcı Hastalıklar Yasası ile ilgili hazırlanan değişiklik önerisini görüştü.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı, HP Milletvekili Jale Refik Rogers başkanlığında toplandı. Sağlık Bakanlığı’na düzenleme yapma yetkisi öngören değişikliklerle ilgili komite toplantıları devam edecek.

Bulaşıcı Hastalıklar ( Değişiklik) Yasa Önerisi”yle, Sağlık Bakanlığı’nın bulaşıcı bir hastalık söz konusu olduğunda bilimsel kurulların aldığı kararlar doğrultusunda düzenleme yetkisi ve yapılan bu düzenlemelere aykırılık durumunda uygulanacak yaptırımları düzenliyor.

Komite toplantısına öneri sahipleri olarak, Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli ve UBP Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz katıldı. Komite toplantısına ayrıca davetli olarak, Başbakanlık, Sağlık Bakanlığı ve Başsavcılık’tan yetkililer katılarak, konuyla ilgili görüş ve önerilerini sundu.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Rogers’ın yanısıra, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, UBP Milletvekili Menteş Gündüz, CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli ve HP Milletvekili Hasan Topal katıldı.



