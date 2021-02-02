Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu toplanıyor

Geçtiğimiz hafta toplanan Üst Kurul, Lefkoşa’da 3 Şubat, Girne’de ise 10 Şubat’a kadar kapanma kararı almıştı.

Daha sonra yapılan toplantıda diğer ilçelerin de 3 Şubat’a kadar kapanmasına karar verilmişti.

Bugün yapılacak toplantıda kapanma kararı yeniden gözden geçirilecek.

Son günlerde artan vakalar göz önüne alındığında kapanma kararının uzatılması ve yeni tedbirler alınması bekleniyor.

Sağlık Bakanı Ali Pilli de geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada kapanmanın uzatılması gerektiğini belirtmişti.

Üst Kurul’un yeni kararlarını akşam saatlerinde açıklaması bekleniyor.