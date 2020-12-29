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Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu'nun son kararları protesto ediliyor

Eğlence sektörü çalışanları, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulunun son kararları protesto etmek amacıyla Sağlık Bakanlığı önünde toplandı.

29 Aralık 2020 Salı 13:36
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu'nun son kararları protesto ediliyor
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Eğlence Sektörü İnisiyatifi adı altında bir araya gelen bar, kafe ve restoran sahipleri, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu tarafından alınan son kararlara tepki göstermek amacıyla Sağlık Bakanlığı önünde protesto eylemi düzenlendi.

"Mantıksızlığa dur de!" sloganlarıyla yola çıkan eylemciler, Sağlık Bakanlığı önüne "Eğlence değil; ekmek kapısı" yazılı pankartlar astı.

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İnisiyatif adına burada yapılan basın açıklamasında  işletmelerin 21.00'den sonra kapatılmasının  Koronavirüs salgınının yayılmasını önleyemeyeceği vurgulandı.

Açıklamada denetimlerin artırılarak mekanların açık tutulması gerektiğini ifade edildi.

Burada yapılan açıklamanın ardından protestocular Başbakanlığa doğru yürüyüşe geçti.

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Anahtar Kelimeler:
Bulaşıcı Hastalıklar Üst KuruluEğlence Sektörü Eylem
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