Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu'nun son kararları protesto ediliyor

Eğlence Sektörü İnisiyatifi adı altında bir araya gelen bar, kafe ve restoran sahipleri, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu tarafından alınan son kararlara tepki göstermek amacıyla Sağlık Bakanlığı önünde protesto eylemi düzenlendi.

"Mantıksızlığa dur de!" sloganlarıyla yola çıkan eylemciler, Sağlık Bakanlığı önüne "Eğlence değil; ekmek kapısı" yazılı pankartlar astı.

İnisiyatif adına burada yapılan basın açıklamasında işletmelerin 21.00'den sonra kapatılmasının Koronavirüs salgınının yayılmasını önleyemeyeceği vurgulandı.

Açıklamada denetimlerin artırılarak mekanların açık tutulması gerektiğini ifade edildi.

Burada yapılan açıklamanın ardından protestocular Başbakanlığa doğru yürüyüşe geçti.