Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu Başbakan Tatar başkanlığında toplandı

Başbakan Ersin Tatar, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ni acil toplantıya çağırdı.

BRT'nin haberine göre, Sağlık Bakanlığı’nda yer alan toplantıda, pandemi ile mücadele noktasında yeni bir dizi karar gündeme geldi.

Toplantıya Başbakan Ersin Tatar, Sağlık Bakanı Ali Pilli ve Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ve diğer bazı bakanlar katıldı.