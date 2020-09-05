Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu Başbakan Tatar başkanlığında toplandı

Başbakan Ersin Tatar, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ni acil toplantıya çağırdı.
Toplantıya Başbakan Ersin Tatar, Sağlık Bakanı Ali Pilli ve Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ve diğer bazı bakanlar katıldı.
Son Güncelleme: 05.09.2020 20:41
Başbakan Ersin Tatar, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ni acil toplantıya çağırdı.
Başbakan Ersin Tatar, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ni acil toplantıya çağırdı.
Toplantıya Başbakan Ersin Tatar, Sağlık Bakanı Ali Pilli ve Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ve diğer bazı bakanlar katıldı.