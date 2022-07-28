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Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin yeni kararları açıklandı

28 Temmuz 2022 Perşembe 23:40
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin yeni kararları açıklandı

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan yeni kararlar açıklandı. Buna göre, yaşlı bakım evi ve cezaevi çalışanlarına haftada bir test yapma zorunluluğu getirildi.

Sağlık Bakanlığı,'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkeye giriş ve ada içi sınır geçişleri ile ilgili kurallarda hiçbir değişiklik olmazken, iki hafta önce getirilen kapalı alanlarda ve toplu taşımacılıkta maske kullanılması zorunluluğu devam ediyor.

Testlerle ilgili ek tedbirler alan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin yeni kararlarıyla yaşlı bakım evi ve cezaevi çalışanlarına haftada bir test yapma zorunluluğu getirildi. Bu yerleri ziyaret edecek kişiler de haftada bir Kovid-19 testlerini ibraz etmek zorunda. Ayrıca semptom gösteren kişiler, testleri negatif olsa dahi belirtilen yerleri ziyaret edemeyecek.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, karşılaştırmalı Kovid-19 verilerine ve yaş gruplarına göre önerilen aşı tablolarına da yer verildi.

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