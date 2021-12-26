Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi yeni kararlarını açıkladı

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi koronavirüs pandemi kuralları çerçevesinde yeni kararlarını açıkladı.

Kırmızı renkli ülkeden ülkeye gelen aşılı ve hastalığı geçirmiş kişilerin ülkeye giriş tarihinden 72 saat sonra Covid-19 testi yapılacak

3.Doz aşılarını yaptırmayan kişilerin ülke içerisinde aşısız kişi olarak kabul edilecek ve Adapassları iptal edilecek

Ancak 04.01.2022 tarihinden itibaren hastalığı geçirmiş kişiler 90 güne kadar aşılı kişi olarak değerlendirilecekler

İlköğretim öğrencileri her 7 günde bir antijen testlerini yapabilirler.

6. Sınıftan itibaren öğrenciler her 7 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir.

Yılbaşı organizasyonları sadece aşılı kişilerin katılımı ile düzenlenecek.

Açık ve kapalı alanların metrekare kurallarına uyularak kişi kabul edilecek.

Aşısız kişiler bu organizasyonlara katılmayacak.

Düzenlenecek etkinliklere katılacak aşılı kişilerin ise son 72 saatlik negatif PCR testlerni veya son 48 saatlik negatif antijen testlerini ibraz etmeleri gerekiyor.

Yurtdışından gelen kisilerin ülkeye girişte gösterdikleri test geçerli olacak.

Buna bağlı olarak okullarda, ofislerde ve devlet dairelerinde toplu yılbaşı organizasyonları düzenlenmeyecek

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ayrıca Omicron varyantının ülkede görülmesinin ardından “Aşı Şeması”nı tekrar degerlendirilip güncelledi.

İşte yeni kararlar: