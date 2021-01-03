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Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi yarın yeniden toplanacak

03 Ocak 2021 Pazar 14:16
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi yarın yeniden toplanacak
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KKTC’DE KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ… BULAŞICI HASTALIKLAR ÜST KOMİTESİ YARIN YENİDEN TOPLANACAK

KOMİTEDE UZATMA KARARI ALINMAZSA GECE KISMİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI YARIN AKŞAM SONA ERECEK

KKTC’de koronavirüs vakalarında özellikle okullarda görülen artış üzerine geçen yılın son gününde uygulanmaya başlanan sıkı önlemler, yarın toplanacak Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nde yeniden değerlendirilecek.

Komitede alınan ve Sağlık Bakanlığı’nca da onaylanarak hem bakanlık hem de Başbakan tarafından açıklanan önlemler uyarınca gece 22.00 ile 05.00 arasında kısmi sokağa çıkma yasağı, yarınki toplantıda uzatılmazsa sona erecek.

31 Aralık’ta başlayan kısmi sokağa çıkma yasağı kararı 4 Ocak dahil, bu süreyi kapsıyor. Bu uygulamadan sağlık çalışanları, emniyet mensupları ve görevde olan kişiler muaf tutuluyor. Ayrıca acil durumlarda dışarı çıkması gerekenlerin polisten izin alınması şart.

İlk ve orta dereceli okullarda yarıyıl tatilinin erkene alınması ve tatilin 4-15 Ocak arasında yapılmasına karar veren komite, diplomatlar hariç Güney Kıbrıs’tan gelecek herkesin 10 Ocak tarihine kadar karantinaya tabi olmasını da kararlaştırmıştı. Yılbaşı döneminde Güney Kıbrıs’ta çalışmak üzere Sağlık Bakanlığı tarafından karantinasız geçişlerine izin verilen kişilerin izinleri de 10 Ocak’a kadar iptal edilmişti.

Yılbaşı önlemleri çerçevesinde evlerde 10 kişiden fazla kişinin bir araya gelmemesi uygulaması bugün sona erecek.

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KKTC’ye gelecek yolcularda ülkelere göre belirtilen karantina kararları 31 Ocak gece yarısına kadar uzatılmıştı.

Yılbaşı etkinliklerini ve benzeri eğlence faaliyetlerini yasaklayan komite ayrıca bugüne kadar düğün, sinema, tiyatro,  doğum günü, toplu ibadet, nişan, nikah, mevlit ve sergi vb. faaliyetlerinin de eklenmesine ve bu faaliyetlerin de durdurulmasına da karar vermişti.

RESTORAN VB YERLER, BERBER KUAFÖR VE SPOR SALONLARI 21.00’E KADAR AÇIK

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, 25 Aralık’taki toplantısında ise 28 Aralık’tan itibaren saat 21.00’den sonra cafe, restoran, pastane, bet ofisi, kuaför salonu, güzellik merkezi, masaj salonu, spor salonu, pide salonu, simitçi, berber salonu alanlarındaki faaliyetleri durdurmuş ve saat 21.00’den sonra sadece paket servis hizmetlerinin açık olacağını duyurmuştu.

Komitede yapılan değerlendirmeyle meyhane, bar, club ve benzeri eğlence yerlerinin kapatılma kararı 4 Ocak 2021’e kadar uzatılmıştı.

Üç gün ve daha kısa süreli ülkeye gelenlere bir dönem tanınan karantinasız giriş hakkı da süresiz durdurulmuştu.

Komitede, taşımacılık sektörü ile ilgili karar yeniden değerlendirilerek, otobüs, minibüs, taksi vb. taşımacılık yapan araçların şoför yanlarına yolcu almamaları, otobüs ile minibüslerde yolcuların şoför koltuğunun bir arka koltuğunu boş bırakacak şekilde oturma düzeni ile yolcu taşımaları uygun görülerek daha önce alınan kararın bu yönde tadil edilmesine karar verilmişti.

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