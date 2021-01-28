Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi toplandı

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, Kovid-19 salgınında ülkedeki durumu ve tedbirleri değerlendirmek üzere, saat 15.45 sıralarında toplandı.
Önceki gün , Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda; artan yerel bulaş nedeniyle Girne ilçesinde 2 hafta ve Lefkoşa ilçesinde 1 hafta süre ile bazı sektörler dışında kalan tüm faaliyetlerin durdurulmasına ve iş yerlerinin kapatılmasına karar verilmişti.
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, Kovid-19 salgınında ülkedeki durumu ve tedbirleri değerlendirmek üzere, saat 15.45 sıralarında toplandı.