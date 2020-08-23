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Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları Resmi Gazete’de

Uçak ve gemi yolcularıyla ilgili kararlar bu gece yarısından itibaren uygulanmaya başlanacak..

23 Ağustos 2020 Pazar 12:28
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları Resmi Gazete’de
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 Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin, koronavirüs salgınıyla ilgili dün aldığı acil kararlar, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. 
Kararlar uyarınca, bu gece yarısından itibaren özel uçaklar hariç, günlük uçak seferi sayısı 6’yla; Girne Limanı’na yolcu taşıyan iki şirketin taşıyacağı gemi yolcularının sayısı da 125’er olmak üzere 250’yle sınırlandırıldı. Özel yatlar bu sınırlamadan muaf tutuldu.
Kararların Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla, Ercan Havalimanı’ndaki inşaatı yapan Taş Yapı İnşaat Şirketi çalışanları şantiye içinde karantinaya alındı. Dünkü 16 pozitif vakadan 5’inin bu şirket çalışanları olduğu belirtilmişti.
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin diğer kararlarına göre, açık alanda düzenlenecek eğlenceler 100 kişiyle sınırlandırılırken, kapalı alanlarda ise kişi sayısı “200 m2 ve üzere yerlerde maksimum 50 kişi; 100-200 m2 arası yerlerde maksimum 30 kişi; 50-100 m2 arası yerlerde maksimum 20 kişi; 50 m2 altındaki yerlerde maksimum 10 kişi” olarak belirlenmişti.

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Komite ayrıca düğünlerde maske takılmasının zorunlu olması, sosyal mesafeye dikkat edilmesi, el sıkışması ve temasın olmaması kararını da açıklamıştı.
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin rutin haftalık toplantılarında bu kararların tekrar değerlendirileceği belirtildi.

 

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Son Güncelleme: 23.08.2020 12:49
Anahtar Kelimeler:
Kktc Resmi GazeteBulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Kararları
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