Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları açıklandı!

Pazartesi-Cumartesi saat 21.00 ile 05.00 saatleri arasında ve Cumartesi saat 21.00 ile Pazartesi 05.00 saatleri arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı devam edecektir.

Vaka sayılarının değerlendirilmesi sonucunda aksi bir karar üretilmemesi halinde yukarıda belirtilen saat 21.00’dan başlayan sokağa çıkma yasağının 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren haftanın tüm günleri için saat 22.30 ile 05.00 saatleri arasında uygulanmasına karar verilmiştir.

Otel çalışanları müşteriler ayrıldıktan 2 gün sonra yaptıracakları PCR testlerinin negatif olmasına müteakip otelden ayrılabileceklerdir.

Ramazan Bayramı dolayısı ile bir defaya mahsus 3 gecelik kapalı otel turizmi için 12.05.2021 tarihinde 6 uçuş, 13.05.2021 tarihinde 4 uçuş charter sefer düzenlenmesi uygun görülmüştür.

09.05.2021 Pazar günü Anneler Günü olması nedeni ile bir defaya mahsus olmak üzere çiçekçi esnafının sadece çevrim içi(online) sipariş ve kapıda teslim şeklinde hizmet vermeleri uygun görülmüştür.

Kapalı ve açık alanlarda kalış sürelerinin en aza indirilmesi ve bulaş riskini azaltmak amacıyla 27.05.2021 tarihine kadar ilgili işletmelerde (cafe, restoran,meyhane,park vb.) canlı müzik yapılmamasına karar verilmiştir. Ülkemizde görülen vaka sayılarına göre aksi bir karar üretilmemesi halinde ilgili işletmelerde 27.05.2021 tarihinden itibaren canlı müzik yapılabilecektir.

Hindistan, Brezilya, Nijerya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Siera Leone, Kamerun ülkelerinde artan vaka sayıları nedeni ile 24.05.2021 tarihinden itibaren son 14 gün içerisinde bu ülkelerde bulunan ve ülkemize gelmek isteyen kişilerin (KKTC vatandaşları hariç) alınacak olan ikinci bir karara kadar ülkeye girişlerinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Haftalık PCR testlerini yapmaları kaydı ile kapalı ve açık alanlarda yapılacak olan takım sporlarının antrenmanlarının yapılması ve seyircisiz müsabakaların 17.05.2021 tarihinde itibaren başlanması uygun görülmüştür. İlgili federasyonlar ile hazırlanacak olan taahhütname imzalanacaktır.

Ramazan Bayramı dolayısı ile kurulması planlanan bayram yeri, lunapark, festival alanı v.b. etkinliklerin yapılmaması uygun görülmüştür. Ayrıca bu tür etkinliklerin yapılabilmesi veya kurulabilmesi ülkemizde vaka sayılarına göre önümüzdeki günlerde yeniden değerlendirilecektir.

Ülkemizde vaka sayılarının düşüş gösterdiği bu dönemde bulaşın tekrar artmasını engellemek, ileriki günleri kazanmak ve ailelerimizi korumak adına Bayram ve aile ziyaretlerinin kısıtlanarak sadece çekirdek aile kapsamında kutlanmasına karar verilmiştir.

17.05.2021 tarihinden itibaren deniz gezi teknelerinin, kapasitelerinin üçte biri kadar yolcu olacak şekilde hizmet vermeleri uygun görülmüştür. Tur teknesinde görev yapan personel yedi günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Ayrıca hazırlanacak taahhütname formları imzalatılacak ve belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilen kişiler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

İnternet kafelerde çalışan kişilerin 17.05.2021 tarihine kadar taranmaları amacıyla PCR testlerini yaptırmaları uygun görülmüş olup 18.05.2021 tarihinde internet kafelerin açılmalarına karar verilmiştir. İnternet kafelere giriş yapan kişiler kayıt altına alınacak ve kişiler bilgisayarları azami 2 saat kullanabilecektir. Bu sektörler ile hazırlanacak taahhütname formları imzalatılacak olup belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilen işyeri kapatılabilecektir.

Gece kulüplerinde görev alacak kişilerin ülkeye girişte 14 gün süre ile merkez karantinada kalmaları kaydı ile 27.05.2021 tarihinden itibaren faaliyetlerine başlamalarına karar verilmiştir.

Ülkemizde görülen vaka sayılarına göre aksi bir karar üretilmemesi halinde hazırlanacak olan taahhütnamede belirtilen kurallar çerçevesinde açık alanda yapılacak nişan, nikah, düğün, sünnet törenlerinin 27.05.2021 tarihinden itibaren yapılmalarına karar verilmiştir. Hazırlanacak olan taahhüt formları imzalanacaktır.

Çift PCR negatifliği ve çift aşılı kişilerin ülkeye karantinasız giriş konusu, gelecekleri ülkenin güncel epidemiyolojik verilerine göre (vaka sayısı, test pozitifliği, risk durumu vb) ve ülkemizdeki aşılama oranı da dikkate alınarak, 10 Haziran 2021 tarihinden itibaren yeniden değerlendirilmeye alınacaktır.

Marketler 07:00-20:00 saatleri arasında açık olacaktır.

Perakende ve mağazacılık hizmetleri ve kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetler/sektörler 08:30-20:00 saatleri arasında; restoranlar, kafe, pastane ve meyhaneler ise 10:00-20:30 saatleri arasında hizmet vereceklerdir.

05.05.2021 tarihinde yapılan haftalık Covid 19 verileri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 27.04.2021 4.05.2021 Değişim Toplam vaka sayısı 472 322 -31,78% Yerel vaka sayısı 378 245 -35,19% Karantinada pozitifleşen 76 63 -17,11% Yurtdışı vaka 18 14 -22,22% 100.000 de vaka sayısı 123,56 84,29 -31,78% 100.000 de yerel vaka sayısı 98,74 64,00 -35,18% Test sayısı 57.512 59.455 3,38% Test pozitiflik oranı 0,82% 0,54% -34,15% Hastanede tedavi gören 148 54 -63,51% Yoğun bakımda tedavi gören 4 5 25,00% Yoğun bakım oranı 0,53% 0,85% 60,38% Aktif Vaka Sayısı 759 -22,27% İLÇELERİN ORTALAMA GÜNLÜK 100.000 DE VAKA SAYISI 27.04.2021 4.05.2021 Değişim KKTC GENELİ 17,6 12,02 -31,74% LEFKOŞA 20,9 15,7 -24,88% GAZİMAĞUSA 14,9 9,7 -34,99% GİRNE 22,1 14,1 -36,20% İSKELE 2,0 0 -100,00% GÜZELYURT 7,7 7,7 0,00% LEFKE 5,0 1,02 -79,60%

Kapalı Olan Yerler;

-Sinema salonları, nişan-düğün salonları, doğum günü, mevlitler, casinolar, bar, taverna, nargile kafe ve salonları, her türlü oyun salonları, kapalı çocuk oyun alanları,internet kafeler, masaj salonları, spa, açık büfe hizmet veren lokantalar,gece klüpleri, club, hamam, saunalar.

-17.05.2021 tarihinden itibaren gece klüpleri ve internet kafeler açılabilecektir.

Açık Olan Yerler;

Tüm kurum ve kuruluşlar pandemi kuralları çerçevesinde normal çalışma düzenine geri döneceklerdir.

Kapalı olarak belirtilmeyen tüm işletme ve faaliyetler aşağıda belirtilen koşullar dahilinde açık olabileceklerdir.

Giyim sektöründe ürün denemeleri yapılmayacaktır.

Tedarik zinciri sipariş alma, raf tanzim ve teşhir olmak üzere yapılmaktadır. Tüm işlemlerin 08:00-20:00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir.

Açık olan işletmelerde müşteri ve çalışan toplamı azami 5 m2’de 1 kişi olacak şekilde düzenleme yapılacaktır. Sosyal mesafenin korunabilmesi amacıyla bu işletmeler m2 alanlarını ve çalışan da dahil olmak üzere bir anda işletme içerisinde toplam kaç kişi olabileceği ile ilgili işletme girişlerine levha konularak denetimlerin daha aktif yapılması sağlanacaktır.

PCR testleri ile ilgili olarak; aşağıda alınan kararlarda belirtilmeyen tüm kurum/kuruluş ve sektörlerin taranması Sağlık Bakanlığı tarafından random gerçekleştirilecektir.

Açık olan sektörler, bağlı olduğu birlikler ve İlçe Emniyet Kurulları tarafından denetlenecektir.

İşletmeler, düzenlenecek olan taahhüt forumlarını imzalayacak ve belirtilen kurallara uyulmadığı halinde ilgili kurum hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

Alınan Kararlar;

Lefke-Güzelyurt-İskele-Gazimağusa ilçelerine kontrollü geçişlerin kaldırılmasına karar verilmiştir. Tüm ilçelerimizde ilçe içi ve ilçeler arası toplu taşımacılık yapılabilecektir. Otobüs, minibüs, taksi vb. taşımacılık yapan araçların şoför yanlarına yolcu alınmayacaktır. Otobüs, dolmuş ve minibüslerde yolcuların şoför koltuğunun bir arka koltuğunu boş bırakacak şekilde oturma düzeni ile yolcu taşınacak ve bir boş bir dolu olacak şekilde %50 kapasite ile çalışılacaktır.

Yolculuk sırasında camlar açık olacak, klima kullanılmayacak ve araçtaki herkes maske takacaktır. Her seferden sonra araçlar dezenfekte edilecektir.

Ayrıca toplu taşımacılık yapan toplu taşıma ve taksi işletmelerinde işletme sahiplerine taahhüt formu imzalatılacaktır. Taahhüt formlarında belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilmesi halinde ilgili mevzuat uyarınca haklarında cezai işlem uygulanacaktır.

Açık olan tüm kurum ve işyerlerinde sosyal mesafe kuralına uyulması, bu işyerlerine metrekare doğrultusunda sosyal mesafenin korunması amacıyla, yerlere işaretleme yapılması, hijyen ve dezenfekte koşullarının hem işyerinin içinde hem de giriş ve çıkışlarda uygulanması zorunlu olup, bu tedbirleri almak ve uygulamak işverenin sorumluluğundadır. Devlet ve özel okullarda, tüm okul öncesi, ilk ve orta eğitimin (12. Sınıflar hariç) (dershane, etüt, özel dersler ve kurs faaliyetleri de dahil) çevrim içi (online) olarak bir sonraki karara kadar devam etmesi uygun görülmüştür. Okulların antijen testleri ile taramaları gerçekleştirilecektir. Kreşlerde(3,4,5 yaş) ve 12. Sınıflarda görev alan öğretmenler ve çalışanlar, belirtilen istasyonlarda yedi günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir. Kuzey Kıbrıs’ta ikamet eden ve Güney Kıbrıs’a tedavi amacıyla geçiş yapacak kişilerin sınır kapılarında randevularını belgelemeleri halinde Güney Kıbrıs'a günübirlik karantina uygulaması olmaksızın geçiş yapmaları uygun görülmüştür. Sağlık amacıyla geçiş yapacak olan hasta ve refakatçisinin (gereği halinde) girişte son 3 gün içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri gerekmektedir. Tedavi sonrasında ülkemize dönen hasta ve refakatçiler ülkeye girişlerinde doktordan /hastaneden alacakları güncel tarihli reçete, rapor veya fatura göstermeleri gerekmektedir. Ayrıca ülkeye girişlerinin yedinci ve on dördüncü günlerinde yeniden PCR testlerini yaparak sonuçlarını Bakanlığımıza iletilmeleri gerekmektedir. Güney Kıbrıs’ta ikamet eden ve Kuzey Kıbrıs’a tedavi amacıyla geçiş yapacak kişilerin sınır kapılarında randevularını belgelemeleri halinde son 3 gün içinde yapılan negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile ülkemize günübirlik karantina uygulaması olmaksızın geçiş yapmaları uygun görülmüştür. Ancak sağlık amacı ile geçiş yapan hasta ve refakatçisi doktordan /hastaneden alacakları güncel tarihli reçete, rapor ve fatura göstermeleri gerekmektedir. Güney Kıbrıs’tan mal almak amacıyla Kuzey Kıbrıs’a geçmesi gereken Güney Kıbrıs plakalı tır şoförlerinin yanlarında biri olmaksızın, son 72 saat içerisinde yaptırmış oldukları PCR test sonucu ile günübirlik geçiş yapmaları uygun görülmektedir. Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında Güney Kıbrıs’ta ticaret yapan kişilerin ticaret ile ilgili resmi belgelerini ibraz etmeleri kaydı ile, günübirlik saat:20:00’a kadar karantina uygulaması olmaksızın ticaret yapmaları uygun görülmüştür. Ticaret yapacak kişilerin son 7 gün içinde negatif PCR testlerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Karantina uygulaması olmaksızın Yeşilırmak Sınır Kapısı’ndan yalnızca sağlık amacı ile ambulanslar transit geçiş yapabileceklerdir. Bunun dışındaki geçişler karantinaya tabi olacaktır. Pile’de ikamet eden veya Pile’de çalışan kişiler son 7 gün içerisinde yaptırmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın günübirlik geçiş yapabileceklerdir. Ayrıca Pile’de ikamet eden kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ülkemizde faaliyet gösteren işletme çalışanlarının Pile’ye geçiş talep etmeleri halinde, çalışanların son 48 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri halinde günübirlik geçiş yapmaları uygun görülmüştür. BM, AB, İngiliz Üsler Bölgesi, Ara Bölge, Kayıp Şahıslar ve Barış Gücü çalışanları, son 7 gün içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın giriş yapabileceklerdir. Diplomatlar yanlarında bulunmadığı zaman diplomatik misyon şoförleri son 7 gün içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın evrak taşıma, güzergah belirleme v.b. işler için en fazla 2 saatlik giriş yapabileceklerdir. Cenaze törenlerinin sadece birinci derece yakınlarının katılımı ile sosyal mesafe kuralı gözetilerek yapılmasına karar verilmiştir. Kapalı ve açık alanlarda eylem, miting ve törenlerin ülkemizde görülen vaka sayıları nedeni ile yapılmaması önerilir. Açık ve kapalı alanlarda doğum günü, nişan, parti, piknik v.b. etkinlikler kesinlikle yapılmayacaktır. Ev içinde yapılacak olan her türlü sosyalleşme faaliyetleri ise azami olarak 10 kişi ile sınırlandırılacaktır. Aksinin tespit edilmesi durumunda gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Kuzey’de ikamet edip Güney Kıbrıs’ta çalışan veya Güney Kıbrıs’ta ikamet edip Kuzey’de çalışan kişiler son 7 gün içerisinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın günübirlik geçiş yapabileceklerdir. Berber, kuaför, güzellik salonları ve dövme stüdyolar/salonları 07:00-20:00 saatleri arasında çalışmalarını sürdüreceklerdir. Bu sektörlerde görev yapan kişiler her yedi günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir. Ayrıca hazırlanan taahhüt formları imzalatılacak ve belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilen işletmeler kapatılacaktır. Ülkemizde toplu ibadetlerin ve iftar yemeklerinin yapılmamasına karar verilmiştir. Karantina kapasitesi göz önüne alındığında,Maliye Bakanlığı tarafından ülkemize gelecek kişilerin karantinada kalmasının sağlanması kaydı ile ülkemize düzenlenecek uçak seferlerine günde azami 4 uçuş ve her uçuşta en fazla 200’er kişi bulunacak şekilde yolcu kabul edilmesi, gemi seferlerine ise günde azami 2 sefer ve her seferde 75’er kişi(askerler hariç) bulunacak şekilde yolcu kabul edilmesi gerekli görülmektedir. Charter seferler ile bileklik uygulamasına tabii tutulmak koşuluyla 3 gecelik kapalı otel turizmi yapacak ve hazırlanan taahhütnameleri imzalayacak olan oteller, ne konaklamak amacıyla ne de otel içerisinde bulunan restoran,cafe v.b. alanları kullandırmak amacıyla dışardan müşteri kesinlikle kabul etmeyecektir. Charter seferler ile KKTC vatandaşlarının gelmesi yasaktır. Bu kapsamda kapalı otel turizm için haftada azami 6 uçuş düzenlenmesi uygun görülmüştür. Otel çalışanları her yedi günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Otel çalışanları müşteriler ayrıldıktan 2 gün sonra yaptıracakları PCR testlerinin negatif olmasına mütakip otelden ayrılabileceklerdir. Tedarikçiler ise otel içerisinde bulunan kişiler ile hiçbir şekilde temas etmeden malzeme temini yapacaklarıdır.

Ayrıca Ramazan Bayramı dolayısı ile bir defaya mahsus 3 gecelik kapalı otel turizmi için 12.05.2021 tarihinde 6 uçuş, 13.05.2021 tarihinde 4 uçuş charter sefer düzenlenmesi uygun görülmüştür.

Beyarmudu’nda ikamet eden kişilerin Ara bölge ve Üsler Bölgesi’nde hayvancılık ve tarım faaliyetlerini yerine getirebilmek amacıyla karantina uygulaması olmaksızın günübirlik geçiş yapmaları uygun görülmüştür. Restoranların, pastanelerin, kafelerin ve meyhanelerin paket servisleri ile dış mekanları ve kapalı alanlarının ise azami üçte birinin kullanımına devam edilecektir. Ancak belirtilen sektörlerde nargile kesinlikle kullanılmayacaktır. Bu sektörlerde görev alan kişiler her yedi günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir. Ayrıca bu sektörlere taahhütname formu imzalatılacak ve belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilmesi halinde sektörler kapatılabilecektir. Kahvehanelerin, kıraathanelerin, kafeteryaların ve lokallerin dış mekanları ve kapalı alanlarının ise azami üçte birinin kullanımı devam edecektir. Ancak belirtilen sektörlerde oyun oynatılmayacak (kağıt, okey vb.), varsa nargile kesinlikle kullandırılmayacaktır. Bu sektörlerde görev alan kişiler her yedi günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir. Ayrıca bu sektörlere taahhütname formu imzalatılacak ve belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilmesi halinde sektörler kapatılabilecektir. Kapalı ve açık alanlarda kalış sürelerinin en aza indirilmesi ve bulaş riskini azaltmak amacıyla 27.05.2021 tarihine kadar ilgili işletmelerde (cafe, restoran,meyhane,park vb.) canlı müzik yapılmamasına karar verilmiştir. Ülkemizde görülen vaka sayılarına göre aksi bir karar üretilmemesi halinde ilgili işletmelerde 27.05.2021 tarihinden itibaren canlı müzik yapılabilecektir. Bet ofisler hazırlanan taahhütnamede belirtilen koşullar çerçevesinde faaliyetlerini sürdürebileceklerdir. Ofislerin kapalı alanlarının üçte biri çalıştırılabilecektir. Bet ofislerinde yiyecek servisi yapılmayacaktır. Bu sektörlerde görev alan kişiler her yedi günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir. Ayrıca bu sektörlere taahhütname formu imzalatılacak ve belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilmesi halinde sektörler kapatılabilecektir. Özel eğitim merkezlerinin faaliyetlerine devam etmesine karar verilmiştir. Özel eğitim merkezlerinde çalışan kişiler her yedi günde bir PCR testlerini yineleyecektir. Temassız, bireysel ve açık alanlarda yapılan spor faaliyetlerinin, antrenmanlarının ve seyircisiz müsabakalarının (atletizm, binicilik, okçuluk, tenis, golf, triatlon, bisiklet, açık alan yüzme, yelken, herkes için spor etkinlikleri (bocce ve oriantrik), atıcılık, avcılık (sportif etkinlikler), hava sporları, motor ve araba yarışları) yapılması uygun görülmüştür. Haftalık PCR testlerini yapmaları kaydı ile kapalı ve açık alanlarda yapılacak olan takım sporlarının antrenmanlarının yapılması ve seyircisiz müsabakaların 17.05.2021 tarihinde itibaren başlanması uygun görülmüştür. İlgili federasyonlar ile hazırlanacak olan taahhütname imzalanacaktır. Yüzme havuzlarında spor kulüplerinin performans yüzücüleri,lisanslı yüzücülerin antrenmanları ve rehabilitasyon amaçlı engelli bireylerin çalışmaları yapılabilecektir. Son 14 gün içerisinde Hollanda, Brezilya, Hindistan, Ukrayna, Sırbistan ve Afrika’da bulunan kişilerin 14 gün karantinada kalmaları kaydı ile ülkeye girişlerine izin verilmesi uygun görülmüştür. Hindistan, Brezilya, Nijerya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Siera Leone, Kamerun ülkelerinde artan vaka sayıları nedeni ile 24.05.2021 tarihinden itibaren son 14 gün içerisinde bu ülkelerde bulunan ve ülkemize gelmek isteyen kişilerin (KKTC vatandaşları hariç) alınacak olan ikinci bir karara kadar ülkeye girişlerinin durdurulmasına karar verilmiştir. Ülkemizde ikamet eden ve Güney Kıbrıs Larnaka Havaalanı üzerinden yurtdışına gitmek isteyen, aynı şekilde Güney Kıbrıs Larnaka Havaalanı üzerinden ülkemize gelmek isteyen kişilerin transferleri T-izinli taksiler ve turistik minibüs izinli araçlar ile yapılacaktır. Söz konusu transferi yapacak şoförlerin son 3 gün içinde yapılan negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri gerekmektedir. Bu araçların geçiş yaptıkları sınır kapısından geçiş saatlerinden itibaren azami 3 saat içinde geri dönmeleri gerekmektedir. Bu araçlarda gerekli tüm hijyen koşulları sağlanarak “T” izni olan taksilerde en fazla 2 yolcu, turistik minibüs izinli araçlarda ise en fazla 4 yolcu ile birlikte transfer yapabileceklerdir.

Güney Kıbrıs’tan ülkemize transferlerde ise son üç gün içinde yapılmış negatif PCR test sonuçları ibraz edilerek sınır polisinin bilgisi dahilinde getirilen yolcular belirlenen karantina otellerine taşınacaktır.

Ayrıca şoförler yukarıda belirtilen kurallar kapsamında hazırlanan taahhüt formları imzalayacaklardır. Belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilmesi halinde şoförlere yeniden geçiş izni verilmeyecektir.

Ülkemizde düzenlenecek ulusal/uluslararası sınavların aşağıda belirtilen koşullar kapsamında gerçekleştirilmesi uygun görülmüştür.

-Sınava katılacak kişilerin ve gözetmenlerin son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarının olması,

- Sınav alanının havalandırılması amacıyla kapı ve pencerelerin sürekli açık tutulması,

- Sınav alanına girecek kişilerin sınav boyunca kişisel koruyucu ekipmanlarını kullanması,

-Sınav alanında masaların sosyal mesafe kurallarına uyulacak şekilde düzenlenmesi

-Sınav alanına girişte dezenfektan yerleştirilmesi kaydı ile yapılması uygun görülmüştür.

Tüp Bebek tedavisi nedeniyle ülkemize giriş yapacak kişiler ülkelerine göre belirlenen 10-14 günlük merkez karantinaya alınacaklardır. Tedavi amacıyla karantina otellerinden Tüp Bebek Merkezleri’ne gitmesi planlanan kişiler, son 48 saat içinde yapılan negatif PCR test sonuçları ile karantina otelinden 3-4 saatliğine alınıp tedavi sonrası tekrar karantina oteline bırakılacaktır. Karantina otelinden alınan kişinin sorumluluğu tamamen Tüp Bebek Merkezi Sorumlu Müdürüne ait olacaktır. Karantina otellerinden alınıp tüp bebek merkezine götürülecek her kişi için hazırlanan taahhüt formu Sorumlu Müdür tarafından imzalanarak bu formlar Sağlık Bakanlığı Koordinasyon Kurulu’na tedavi izni için başvurulurken ibraz edilecektir. Kapalı spor salonları (fitness, bireysel) hazırlanan taahhütnamede belirtilen koşullar çerçevesinde faaliyetlerini sürdürebileceklerdir. Spor salonlarında görev yapan kişiler yedi günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Bu salonlar saat 06.00’dan itibaren hizmet vermeye başlayabilecektir. Dans okulları, müzik ve buna benzer okul ve kurs etkinlikleri yapılmayacaktır. Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu el bilekliği ile ev karantinası kriterlerine göre;

-70 yaş üstü yaşlılar

-12 yaş altı çocuklar

-Aterosklerotik kalp hastalığı, kalp yetersizliği

-İmmünsüpresif tedavi alan hastalar

-Kanser hastaları –son 6 ay içinde kemoterapi ve radyoterapi almış olanlar

-1 ay içinde minör operasyon geçirmiş olanlar

-3 ay içinde majör operasyon geçirmiş olanlar

-Fiziksel ve zihinsel engelli olan kişiler

-Nörodejeneratif hastalıkları olan kişiler

-Otizm spekturumu,

-Son 3 aydan daha fazla tanı almış Psikiyatrik Vakalar ( rapor ve almış olduğu tedavi uzman psikiyatrist tarafından düzenlenmiş olmalıdır.)

-Kolostomi torbası ve kalıcı idrar sondası ile yaşayanlar

-Diyaliz ihtiyacı olan son dönem böbrek yetersizliği olan kişiler

-Organ ve kök hücre nakilli hastalar

-Gebelik

- Yurtdışında eğitim gören KKTC vatandaşı öğrenciler

el bilekliği ile karantina sürelerini evlerinde geçirmeleri uygun görülen kişilerin, 10-14 gün süre ile karantina sürelerini geçirmeleri amacıyla taahhüt ettikleri ikamet adreslerine ya kendi araçları(araçlarında başka biri olmadan) yada Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen toplu taşıma, taksi, turistik minibüs izinli araçlar ile gideceklerdir.

- Ev karantinası kurallarına uymayan kişilerin merkezi karantinaya gönderilerek, kişilerin karantina ücretlerini kendilerinin ödemesi ve ilgili mevzuat uyarınca haklarında cezai işlem başlatılması önerilmektedir.