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Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi alınan kararları açıkladı 

13 Temmuz 2022 Çarşamba 20:15
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi alınan kararları açıkladı 

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kapalı alanlarda ve toplu taşımacılıkta maske kullanılmasının zorunlu olduğunu vurguladı; açık ve kapalı alanlarda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında toplandı.

Komite tarafından verilen bilgiler ve alınan kararlar şöyle:

"Haftalık Covid-19 veri tabloları (13.07.2022)

Karşılaştırma tablosu

5.07.2022

12.07.2022

Değişim

Toplam vaka sayısı

2.251

2.776

23,32%

Yerel vaka sayısı

2.251

2.776

23,32%

Yurtdışı vaka

0

0

0,00%

100.000 de vaka sayısı

589,27

726,70

23,32%

100.000 de yerel vaka sayısı

589,27

726,70

23,32%

Test sayısı

18.869

16.692

-11,54%

Test pozitiflik oranı

11,93%

16,63%

39,40%

Hastanede tedavi gören

13

23

76,92%

Yoğun bakımda tedavi gören

2

1

-50,00%

Yoğun bakım oranı

0,05%

0,04%

-20,00%

Aktif vaka sayısı

2059

2500

21,42%

Kaybedilen vaka sayısı

1

2

100,00%

İLÇELERİN ORTALAMA GÜNLÜK 100.000 DE VAKA SAYISI

5.07.2022

12.07.2022

Değişim

KKTC GENELİ

84,0

103,6

23,33%

LEFKOŞA

144,1

165,2

14,64%

GAZİMAĞUSA

60,2

76,6

27,24%

GİRNE

50,4

82,2

63,10%

İSKELE

14,8

26,6

79,73%

GÜZELYURT

72,7

79,2

8,94%

LEFKE

58,9

67,0

13,75%

  

KARARLAR

    

ÜLKEYE GİRİŞ İLE İLGİLİ KARARLAR  

Komitemiz tarafından yeni bir karar alınıncaya kadar kişiler, aşılı veya aşısız olmalarına bakılmaksızın, Covid-19 test yapma zorunluluğu olmadan ülkeye giriş yapabileceklerdir.

ADA İÇİ SINIR GEÇİŞLERİ İLE İLGİLİ KARARLAR

Ada içi geçişlerde, kişiler Covid-19 test yapma zorunluluğu olmaksızın geçiş yapmaya devam edecektir.

MASKE İLE İLGİLİ KURALLAR

Kapalı alanlarda ve toplu taşımacılıkta maske kullanılması zorunludur. Açık ve kapalı alanlarda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Üst solunum yolu şikayetleri olan kişiler tüm alanlarda (açık, kapalı) maske kullanacaklardır. Kapalı alanların sıklıkla havalandırılması (sınıf, restoran, spor salonları vb. yerler) gerekmektedir. 

TESTLER İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR

Laboratuvar komitesinin önerisi ile ülkemizde kullanılan Covid-19 testlerinin  (PCR/antijen  testleri)CE-IVD sertifikası olması zorunludur. Yaşlı bakım evlerini ve cezaevlerini ziyaret edecek kişiler son 48 saatlik negatif antijen testlerini veya son 72 saatlik negatif PCR testlerini ibraz etmek zorundadırlar. Semptom gösteren kişiler testleri negatif olsa dahi belirtilen yerleri ziyaret edemeyeceklerdir.    Semptom gösteren kişiler maske takacak ve antijen testini yaptıracaktır. Antijen testinin pozitif çıkması halinde PCR testi yapılacaktır. Antijen testlerinin negatif çıkmasına rağmen ciddi semptom gösteren kişiler doktor istemi ile PCR testi yaptırabileceklerdir.

TEMASLI  KİŞİLERLE İLGİLİ KARARLAR

Covid 19 pozitif kişi ile temas eden kişiler semptom takibi yaparak maskeli olarak güncel hayatlarına devam edecektir. Bu kişiler semptomları olmaması halinde 5. gün antijen testlerini yaptıracaklardır.

Ancak belirtilen süreden önce temaslı kişilerin semptom göstermeleri halinde daha erken antijen testlerini yaptıracaklardır. Antijen testlerinin pozitif çıkması durumunda PCR testi yaptıracaklardır.

COVİD-19 POZİTİF KİŞİLERLE İLGİLİ KARARLAR   Kişilerin, Covid 19 PCR test sonucunun pozitif olduğu ile ilgili gelen mesaj akabinde izolasyon süreci başlar (0. Gün) Başka bir test merkezine giderek ikinci kez test yapılması durumunda ikinci testin sonucu dikkate alınmayacaktır. İzolasyon süresi 7 gündür. 7. günün sonunda kişiler test yaptırmalarına gerek olmaksızın güncel hayatlarına devam edebilecektir.     Pozitif kişilerin evde nefes darlığı göğüs ağrısı ve bulgularında (ateş, öksürük halsizlik, baş ağrısı vb.) artış olması halinde 0533 842 8358 veya 1102 numaralarını arayarak yardım alabilirler.  

Covid-19 pozitif kişilere ev karantinası uygulamasının yapılabilmesi için, evdeki (konut, yurt, lojman vb.) diğer bireylerle temas olmayacak şekilde kişiye ait ayrı bir oda olması zorunludur. Ev içerisinde aynı banyo ve tuvaletin kullanılması halinde bu yerler her kullanım sonrası dezenfekte edilir. Dezenfeksiyon %1 oranında sulandırılmış çamaşır suyuyla yapılır. (10 litre su içine 1 küçük çay bardağı çamaşır suyu konulur.)

Ev karantinasına alınan Covid-19 pozitif kişi, karantina süresince evden çıkamaz  (sadece acil durumlarda karantina merkezinin bilgisi doğrultusunda çıkabilir) ve karantinaya alındığı eve ziyaretçi kesinlikle kabul edemez.

Pandemi Bilgi Sisteminde herhangi bir kaydı bulunmayan Covid-19 pozitif kişilere Sağlık Bakanlığı’nca resmi evrak düzenlenmeyecektir.

AŞILARLA İLGİLİ KARARLAR Aşılı kişiler hatırlatma dozlarını 4-6 ay içerisinde yaptırabilirler.

Covid-19 hastalığını geçirmiş hiç aşı yaptırmayan veya aşı sürecini tamamlamayan kişiler iyileştikten 1 ay sonra aşılarını yaptırabilirler.

Covid-19 hastalığını geçirmiş aşılı kişiler ise iyileştikten 4-6 ay sonra hatırlatma dozlarını yaptırabilirler".

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Son Güncelleme: 14.07.2022 09:58
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