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Bulaşıcı Hastalıklar Değişiklik Yasa Tasarısı'nın ivedikle görüşmesi onaylandı

Meclis Genel Kurulu toplantısı devam ediyor..

23 Mart 2021 Salı 14:15
Bulaşıcı Hastalıklar Değişiklik Yasa Tasarısı'nın ivedikle görüşmesi onaylandı
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısında ilk olarak Başkanlığın Genel Kurul’a sunuşlarına yer verildi.

İlk olarak Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu’nun 22 Mart tarihinde aldığı 62. maddenin uygulanmasına ilişkin kararı onaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. İlgili karar Genel Kurul’da zaruri hallerde konuşma yapan vekillere, konu ile ilgili cevap vermek için Başbakan, ilgili bakan ya da bir milletvekiline 10 dakikayı aşmamak kaydıyla konuşma yapma hakkı veriyor.

Daha sonra ev karantinası, pandemi nedeniyle konulan kurallar ve kurallara uyulmaması halinde uygulanacak cezaları da içeren Bulaşıcı Hastalıklar Değişiklik Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesi ele alındı.

İncirli

Konuyla ilgili söz alan CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, CTP olarak Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın uygulanması ve gerekli denetimlerin yapılması konusunda daha önce de destek belirttiklerini söyledi.

Karantina uygulamalarında devletin de sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini dile getiren İncirli, insanların ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini dile getirdi.

Temaslı takibi yapan sağlık çalışanlarının sayısının artırılması gerektiğini söyleyen İncirli, PCR test kapasitesinin de artırılması ve hızlı testlerin kullanılmaya başlanması gerektiğini belirtti.

Karantinadaki insanların gıda ve ilaç ihtiyaçlarının da düzgün şekilde karşılanması gerektiğini anlatan İncirli, karantinadaki insanların ihtiyaçlarına duyarlı şekilde davranmak gerektiğini söyledi.

Baybars

HP milletvekili Ayşegül Baybars da, yasa değişikliğinin ev karantinası ve bu çerçevede yapılacak denetimleri de içerdiğine işaret etti.

Denetim zincirinde aksaklık yaşanması halinde bulaşın artabileceğini belirten eden Baybars, bu konudaki detayların yasada daha geniş yer alması gerektiğini söyledi.

Cezaların nasıl işleyeceği konularında açıklık olmadığını anlatan Baybars, cezaların caydırıcılığı anlamında uygulamada yaşanan sıkıntıların da ele alınması gerektiğini ifade etti, bu konulardaki düşüncelerini komitede de ifade edeceklerini kaydetti.

Pilli

UBP Milletvekili Ali Pilli de konuyla ilgili söz alarak, kendi bakanlığı döneminde Lefkoşa Devlet Hastanesinde ilk başta 100 adet yapılabilen PCR testlerinin yapılan yatırımlarla 3 binlere çıkarıldığını anlattı.

Gazimağusa’ya yapılan yatırımlarla orada da ciddi bir test kapasitesine ulaşıldığını söyleyen Pilli, kendisi görevden ayrılırken 5 binlerde olan test kapasitesinin şu an 7 binli rakamlara çıktığını belirtti.

Hızlı testlerin maliyetinin yüksek olduğuna işaret eden Pilli, bazı durumlarda bu testlerin önemli olduğunu ancak yurt dışından gelenlerde ve temaslı takibinde hızlı testlerin ciddi sorun yaratabileceğini kaydetti.

Erhürman

Daha sonra CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman söz aldı. İçinden geçilen dönemin, belirli risklerin alınmasını gündeme getirdiğini söyleyen Erhürman, çok dikkatli olunması gerektiğini kaydetti.

Bu riskin alınacağı dönemde caydırıcı cezaların önem arz ettiğini anlatan Erhürman, bu nedenle tasarıya olumlu oy vereceklerini belirtti.

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Öte yandan bazı konulara dikkat çeken Erhürman, ikinci madde üçüncü fıkrada “yetkililer” ifadesinin daha detaylı şekilde tanımlanması gerektiğini belirtti.

Kapatma yaptırımını uygulama yetkisinin kimde olduğunun daha net bir şekilde yasada belirlenmesi gerektiğini kaydeden Erhürman, bu yetkinin ağır bir yetki olduğunu, alt düzeydeki bürokrata uygulatılamayacağını söyledi.

Erhürman üçüncü maddenin ç bendinde “yurttaşlara” şu miktar ceza kesilir dendiğini, bu ifadenin değişmesi gerektiğini dile getirdi. 

Öte yandan esas meselenin uygulamayı ihmalin suç haline getirilmesi olduğunu anlatan Erhürman, örneğin ev karantinasında ortaya çıkabilecek ihmallerin açık şekilde tanımlanması ve buna göre cezaların belirlenmesi gerektiğini anlattı.

Örneğin ev karantinasında olan birine gidecek misafirlerin virüsün yayılmasına neden olabileceğini kaydeden Erhürman bu durumun suç haline getirilmesi, kabul edeni de ziyaret edeni de cezalandırmak gerektiğini söyledi.

Angolemli

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli de konuyla ilgili söz aldı; “Yasa yapmak kolay, nasıl denetleyeceksiniz” diye sordu.

Angolemli konuşması sırasında öğretmenlerin aşılanması konusuna da değindi.

Ev karantinası uygulaması için altyapının hazırlanması gerektiğini belirten Angolemli sürecin çok iyi denetlenmesi gerektiğini de anlattı.

Angolemli tasarıya olumlu oy vereceklerini bildirdi.

Üstel

Sağlık Bakanı Ünal Üstel de kürsüye çıkarak konuşmalara yanıt verdi. Bir yılı aşkın süredir tüm dünya gibi KKTC’nin de pandemiyle mücadele ettiğini dile getiren Üstel, gelinen noktada ekonomide yaşanan sıkıntılara işaret etti.

Geçmişte yaşanan pandemilerde konan cezaların şu an yetersiz kaldığını ve daha caydırıcı bir düzenleme yapıldığını anlatan Üstel, iş sahiplerinin de sorumlu tutulacağı bir tasarı hazırlandığını belirtti.

Üstel, tasarıda eksiklikler olabileceğini kaydederek, bu konuda yapılacak katkılara açık olduklarını kaydetti.

Konulan kurallar ihlal edilirse ne gibi cezalar olacağının bilinmesi gerektiğini söyleyen Üstel, kurallarla yaşamayı öğrenmek gerektiğini, ancak bu şekilde hem ekonomi çarklarının dönebileceğini hem de sağlığın korunabileceğini anlattı.

Denetlemede sıkıntılar yaşandığını anlatan Üstel, denetim yapacak personel sayısının yetersiz olduğunu söyledi.

PCR testlerinde 8 binin geçilemediğini söyleyen Üstel hızlı antijen testlerin hemen hemen PCRlar gibi sonuç verdiğini gördüklerini, okulların açılır açılmaz antijen kitlerle taranmasına başlanacağını dile getirdi.

Üstel, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde daha çok PCR testi yapılabilmesi için yapılan çalışmalara işaret etti.

Öğretmenlerin aşılanması konusuna da değinen Üstel, DSÖ’nün ortaya koyduğu ve Avrupa Birliği’nin de uyguladığı yaş, kronik hastalık gibi kriterler göz önüne alarak bu yolun yürünebileceğini söyledi.

Ardından tezkere oylandı ve tasarının ivedilikle görüşülmesi oybirliğiyle kabul edildi.

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Son Güncelleme: 23.03.2021 15:32
Anahtar Kelimeler:
Bulaşıcı Hastalıklar Değişiklik Yasa TasarısıMeclis Genel Kurulu
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