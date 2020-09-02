banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1087
ALTIN
467.066
DOLAR
7.3669
STERLİN
9.8906
EURO
8.7368
Kapılar kısmi kapatılarak okullar ve üniversiteler açılabilir…
Kapılar kısmi kapatılarak okullar ve...
Kıbrıslı kendi gücü ile varolmuştur, NOKTA!
Kıbrıslı kendi gücü ile varolmuştur,...
Uzaktan eğitim saçmalığından vazgeçin...
Uzaktan eğitim saçmalığından vazgeçin...
Mesele devenin kendi meselesi
Mesele devenin kendi meselesi
banner355

“Bulaşıcı Hastalıklar (değişiklik) Yasa Önerisi” Komitede görüşüldü

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, Sağlık Bakanlığı’nın bulaşıcı bir hastalık söz konusu olduğunda bilimsel kurulların aldığı kararlar doğrultusunda düzenleme yetkisini ve uygulanacak yaptırımları düzenleyen “Bulaşıcı Hastalıklar (Değişiklik) Yasa Önerisi”ni görüştü.

02 Eylül 2020 Çarşamba 14:10
“Bulaşıcı Hastalıklar (değişiklik) Yasa Önerisi” Komitede görüşüldü
banner337
banner351

 Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, Sağlık Bakanlığı’nın bulaşıcı bir hastalık söz konusu olduğunda bilimsel kurulların aldığı kararlar doğrultusunda düzenleme yetkisini ve uygulanacak yaptırımları düzenleyen “Bulaşıcı Hastalıklar (Değişiklik) Yasa Önerisi”ni görüştü.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün saat 1030’da HP Milletvekili Jale Refik Rogers başkanlığında toplandı. İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, öneri sahipleri UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, UBP Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz, UBP Gazimağusa Milletvekili  Ersan Saner, UBP Güzelyurt Milletvekili Dr. Ali Pilli, YDP Gazimağusa Milletvekili Erhan Arıklı ve CTP İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları’nın olduğu “Bulaşıcı Hastalıklar (Değişiklik) Yasa Önerisi”nin genel görüşmesine devam etti. Komite, bahse konu yasa önerisi ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantısında ele almaya devam edecek.

banner341
“Bulaşıcı Hastalıklar ( Değişiklik) Yasa Önerisi”nin Genel Gerekçesi şöyle:

“Son dönemde dünyada ve ülkemizde Corona Virüs nedeniyle yaşanılan durum, bulaşıcı hastalıkların önlenebilmesi ve kontrolu için bilimsel kurul önerilerinin önemini ve Sağlık Bakanlığı’nın bu kurulların önerisi doğrultusunda hızlı karar almasının elzem olduğunu ortaya koymuştur. Bu yasa önerisiyle, Sağlık Bakanlığı’nın bulaşıcı bir hastalık söz konusu olduğunda bilimsel kurulların aldığı kararlar doğrultusunda düzenleme yetkisi ve yapılan bu düzenlemelere aykırılık durumunda uygulanacak yaptırımlar düzenlenmiş olup, böylece bulaşıcı hastalıkların yayılmadan, ivedilikle ve en az zararla kontrolü amaçlanmıştır.”

Komite toplantısına öneri sahipleri olarak UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ve UBP Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz katıldı. Komite toplantısına ayrıca davetli olarak Başbakanlık, Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’ndan yetkililer ile Nurcan Gündüz katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerini sundu.

HP Milletvekili Jale Refik Rogers başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Fazilet Özdenefe, UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, UBP Milletvekili Menteş Gündüz, CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli katıldı.

banner360
Son Güncelleme: 02.09.2020 14:19
Anahtar Kelimeler:
Sağlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sıcak Hava Devam Edecek
Sıcak Hava Devam Edecek
Mimarlar Odası’ndan Pandemi Hastanesi Açıklaması
Mimarlar Odası’ndan Pandemi Hastanesi Açıklaması
Sıcak hava devam edecek... 45 DERECE !!!
Sıcak hava devam edecek... 45 DERECE !!!
Erhürman: “sağlık Çalışanlarına Çok Şey Borçluyuz”
Erhürman: “sağlık Çalışanlarına Çok Şey Borçluyuz”
Erhürman: “Sağlık Çalışanlarına Çok Şey Borçluyuz”
Erhürman: “Sağlık Çalışanlarına Çok Şey Borçluyuz”
Lefkoşa'da harup ve zeytin hasadı Başlama tarihleri açıklandı
Lefkoşa'da harup ve zeytin hasadı Başlama tarihleri açıklandı
Lefkoşa İlçesinde Harup Ve Zeytin Hasadı Başlama Tarihleri Açıklandı
Lefkoşa İlçesinde Harup Ve Zeytin Hasadı Başlama Tarihleri Açıklandı
Başbakan Yardımcısı Ve Dışişleri Bakanı Özersay: “söz Verdim Ve Yaptım, Örtülü Ödenek Kullanmadım”
Başbakan Yardımcısı Ve Dışişleri Bakanı Özersay: “söz Verdim Ve Yaptım, Örtülü Ödenek Kullanmadım”
Başbakan Yardımcısı Ve Dışişleri Bakanı Özersay: “söz Verdim Ve Yaptım, Örtülü Ödenek Kullanmadım”
Başbakan Yardımcısı Ve Dışişleri Bakanı Özersay: “söz Verdim Ve Yaptım, Örtülü Ödenek Kullanmadım”
KTAMS, Mahkemeler Personelinin Ek Mesaileri İçin Cumaya Kadar Süre Tanıdı
KTAMS, Mahkemeler Personelinin Ek Mesaileri İçin Cumaya Kadar Süre Tanıdı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim