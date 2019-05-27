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Büke: “YÖDAK ve YÖK, 94 programın kontenjanlarının geri verilmesi için uzlaştı”

Büke: “YÖDAK ve YÖK, 94 programın kontenjanlarının geri verilmesi için uzlaştı”

27 Mayıs 2019 Pazartesi 16:20
Büke: “YÖDAK ve YÖK, 94 programın kontenjanlarının geri verilmesi için uzlaştı”

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Akile Büke, 14 Ocak tarihli kararla TC vatandaşı üç öğrenciden az öğrencisi olan programların YKS kılavuzunda yer almaması kararı veren YÖK’ün, YÖDAK ve KKTC üniversitelerinin yoğun çalışmaları sonucu bu kararını yeniden değerlendirerek 94 program için uygulamama kararı aldığını açıkladı. 
Büke yaptığı yazılı açıklamada, “YÖDAK, kontenjan verilmemesi öngörülen programlar ile ilgili üniversitelerden talep ettiği yabancı öğrenci sayısı ve akreditasyonların YÖK ile paylaşması sonucu süreci başlatarak, yeni karar üretilmesi konusunda aktif rol oynadı. YÖDAK'ın YÖK'e ilettiği üniversitelerimizin talepleri doğrultusunda YÖK bu bölümlere burslu öğrenci vererek kapatılmaları kararını iptal etti.” ifadelerini kullandı.
Büke’nin açıklaması şöyle: 
“YÖK, 27 Mayıs 2019 tarihli yazısında ‘Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu ile üniversitelerden gelen taleplerde kapatılan programların uluslararasılaşmada KKTC'ye öğrenci çekilmesinde ve üniversite tanınırlığında etkili olduğu belirtilerek söz konusu programlara 2019 YKS'de az sayıda da olsa öğrenci kontenjanı verilmesi teklif edilmiştir. Konu başkanlığımız tarafından müzakere edilmiş ve lisans düzeyindeki programlara 3 burslu kontenjanı önerildiği takdirde önerinin değerlendirilmesi uygun görülmüştür’ ifadelerine yer verdi. 

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Bilindiği üzere YÖK aldığı kararla 10 öğrencinin altında öğrencisi olan TC üniversitelerine artık kontenjan vermeme kararı almıştı. KKTC için ise bunu 3 öğrenci ile sınırlı tutarak KKTC üniversitelerine ayrıcalık tanınmıştı. Ancak KKTC'de TC uyruklu öğrencisi olmayan programlar arasında üçüncü ülke vatandaşlarının tercih ettiği ve uluslararası akreditasyonları bulunan programlar bulunduğu TC YÖK ile yapılan tüm  görüşmelerde dile getirilmiş ve konu ile ilgili YÖDAK'ın üniversitelerimiz ile yapmış olduğu çalışma kendilerine iletilmişti.”
Büke, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile yaptığı konuşmada, taleplerinin dikkate alınması nedeni ile teşekkürlerini ilettiğini, ayrıca üniversitelerin kalite çalışmaları yanı sıra kontenjanlarını doldurmak üzere çalışmalarına başlamış olduğunu belirtti.
Açıklamada, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın da  KKTC üniversitelerine kalite süreçlerine bağlı olarak YÖDAK ile işbirliği içinde desteklerinin süreceğini belirttiği kaydedildi.
 

Son Güncelleme: 27.05.2019 19:41
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