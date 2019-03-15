Büke'ye tepki yağıyor!

KTAMS Başkanı Güven Bengihan ile KAMU-SEN Genel Sekreteri Özgür Kıdrışlıoğlu YÖDAK Başkanı Akile Büke’nin keyfini kaçıracak açıklamalar yaptılar.

BENGİHAN: İZİNLER KEYFİ KULLANIMA AÇIK DEĞİL !

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, YÖDAK Başkanı Prof.Dr. Akile Büke'nin yıllık 188 gün yurtdışında bulunduğu iddiaları sonrasında yaptığı açıklamaları, günlerdir bu iddiaları ortaya koyan ve sorular soran KIBRIS MANŞET'e değerlendirdi.

Güven Bengihan, mazaret izinlerinin anne, baba gibi birinci dereceden akraba ölümlerinde, çocuk hastalığı veya çocuklarının evlenmesi dolayısıyla kullanıldığını, hastalık izinlerinin ise kamu görevlisinin görevini yapamayacağı bir hastalık geçirmesi halinde doktor raporuyla mümkün olan bir hak olduğunu belirtti.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, yıllık izin haricindeki bu tarz izin haklarının Mazeret izni, hastalık izni (kurul raporu dahil) gerektiğinde kullanılacak bir hak olduğunu ve senelik izin gibi keyfi olarak kullanılamayacağını belirtti.

KIDRIŞLIOĞLU: YÖDAK BAŞKANI BÜKE’NİN AÇIKLAMALARI GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR…

YÖDAK Başkanı Prof.Dr. Akile Büke'nin yıllık 188 gün yurtdışında bulunduğu iddiaları sonrasında yaptığı açıklamaları, günlerdir bu iddiaları ortaya koyan ve sorular soran KIBRIS MANŞET'e değerlendiren KAMU-SEN Genel Sekreteri Özgür Kıdrışlıoğlu’nun açıklaması sonrasında KIBRIS MANŞET’in yayınlarının doğruluğu teyit edildi.

Kıdrışlıoğlu’nun açıklamaları sonrasında YÖDAK Başkanı Prof.Dr.Akile Büke’nin kamuoyu ile paylaştıklarının gerçekleri yansıtmadığı ortaya çıktı.

Büke’nin kendini savunduğu açıklamalarında vurguladığı ‘Cumhurbaşkanı Akıncı’nın bilgisi ve müsaadesi ‘ dahilinde hareket ettiği mazeretinin yasadışı olduğu, kamu görevlisi olarak işyerinde gereken zamanlarda bulunmamasının yasaları ihlal etmek olduğu, bir kez daha ortaya çıktı…

KAMU-SEN Genel Sekreteri Özgür Kıdrışlıoğlu açıklamasında, “YÖDAK Başkanının basında çıkan “kamu görevlilerinin izin hakkı” için yapmış olduğu açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Kamu görevlilerinin izin hakları yasalarla düzenlenmiş ve tüzükle nasıl kullanılacağı detaylandırılmıştır” dedi.

Kıdrışlıoğlu açıklamasında şu noktalara da dikkat çekti:

“Buna göre 7/1979 sayılı yasanın 106. Maddesi, 2001 İzinlerin Kullanımı Ve Uygulanacak Yöntem İle İlgili Usul Ve Esaslar Tüzüğünün 4. Maddesi “İzin Hakkı ve Yıllık İzinlerin Düzenlenmesi” ne göre özetle; iki yıldan az hizmeti olanların iki buçuk gün, iki yıldan fazla hizmeti olanların ise üç buçuk gün aylık izin hakkı vardır. Diğer ülkelerde olduğu gibi Cumartesi ve Pazar günleri ise (vardiya ve rota usulüyle çalışanlar hariç) tatil olarak düzenlenmiştir. Ancak üç iş gününden daha uzun bir süre izin alındığı taktirde, bu izin süresi arasına giren resmi tatiller ve hafta sonu tatilleri de kamu görevlilerinin izninden düşülür. Senelik izinler amirler ile istişare edilip planlanarak bütünüyle ya da parçalar halinde kullanılabilir.”

MAZARET VE SAĞLIK İZİNLERİ KOŞULSUZ İZİN HAKKI DEĞİLDİR

KAMU-SEN Genel Sekreteri Özgür Kıdrışlıoğlu, “Senelik izinlerin çalışanın isteğine göre düzenleneceği gibi mazeret izni, hastalık izni (kurul raporları dahil) çalışanın keyfine göre kullanacağı bir izin değildir. Sadece hastalık halinde kişiye verilen bir haktır ve bunu normal izin hakkıymış gibi göstermek doğru bir yaklaşım olamaz” dedi.

AMACI DIŞINDA KULLANIM CEZAİ İŞLEM GEREKTİRİR

Mazaret ve hastalık izinlerinin ancak ihtiyaç halinde belli kurallar tahtında kullanılabildiğini belirten Kıdrışlıoğlu, mazeret izni ve hastalık iznini amacının dışında kullananların da tespit edilmesi ve gerekli cezai işlemlerin uygulanması gerekmektedir dedi.

YÖDAK BAŞKANININ İZİNLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARINI KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİR.

Kıdrışlıoğlu açıklamasının devamında, “Basında çıkan rakamlar sanki kamu görevlisinin bol tarafından izinde olduğu algısı yaratmaktadır. Yasanın kamu görevlisine ve İş Yasası ile de özelde çalışana verdiği izin hakları bellidir. Ancak özelde çalışan vatandaşlarımız maalesef ki bazı işverenler tarafından mağdur edilebilmektedir. Dolayısıyla, kamu görevlisini halkın gözünde gerçekçi olmayan rakamlar ile farklı algı yaratacağından dolayı, YÖDAK Başkanının izinler ile ilgili açıklamalarını kabul etmemiz mümkün değildir” dedi.