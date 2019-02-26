Büke neden korkuyor!

Gazetemiz KIBRIS MANŞET tarafından görev yaptığı 2 yılda 376 gün yurtdışında özel iş için bulunan ve bu sebeple 7/1977 sayılı Kamu Görevlileri Yasasına göre Kamu görevinden uzaklaştırılması gereken YÖDAK Başkanı Akile Büke'ye hitaben 17 Ocak 2019 tarihinde bilgi edinme yasası kapsamında yapılan başvuruya cevap muammaya döndü.

17 Ocak 2019 tarihinde Bulut Akacan'a "Akacan Teknik Üniversitesi" ve "Akacan Üniversitesi" isimleriyle 2 farklı üniversite izni verilip verilmemesiyle ilgili ne tür bir işlem yapıldığı yönündeki soruya 15 Şubat tarihinde Başkan Vekili Prof.Dr. Mehmet Hasgüler tarafından maliyeye para yatırılması karşılığında verileceği cevabı verildi. Dün yatırılan ücret sonrasında YÖDAK' a makbuzla birlikte yapılan müracaata ise verilen cevap tam bir masgaralığa dönüştü.

Akile Büke'nin talimatı ile aranan Genel Yayın Yönetmenimiz Ziya Emir'e belgenin verilmeyeceģi bildirildi. Talep edilen ücretin yatırılıp makbuzun YÖDAK'a teslim edilmesine rağmen ilgili belgenin verilmemesinin sorgulandığı hukuk çevreleri bu davranış biçiminin hiçbir Devlet ciddiyetiyle bağdaşmadığı gibi, YÖDAK bir kuruma da yakışmadığının, dikkat çekilmesi gereken büyük bir yasadışılık olduğunu iddia ettiler.

Akile Büke'nin bu cesareti kimden aldığı ve belgeyi vermeyerek neyi gizlemeye çalıştığı da kamuoyu tarafından merak ediliyor. Akile Büke'nin bu sorulara verilecek cevaplardan neden korktuğu , kamuoyundan gizlediği neyin ortaya çıkmasından korktuğu büyük bir merak konusu oldu.