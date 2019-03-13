BÜKE itiraf etti!...

Israrlı yayınlarımız sonuç verdi.

188 gün 2017 yılında, 188 gün de 2018 yılında yurtdışında bulunarak görev başında olmadığını itiraf eden Akile Büke, KIBRIS MANŞET'in yayınlarını doğruladı.

Akile Büke daha önce de günlerce süren yayınlarımız sonrası yaptığı açıklama ile Bulut Akacan'ın ailesine 13 ay ara ile 2 farklı üniversite izni verdiğini itiraf ederek KIBRIS MANŞET'in yayınlarını doğrulamıştı.

AKİLE BÜKE KAMUOYU İLE DALGA MI GEÇİYOR ?

YÖDAK Başkanı Akile Büke, neden yurtdışında olduğunu ve göreve neden gelmediğini açıklayacağına, kamuoyu ile adeta dalga geçercesine Devlet'ten izin alacağı olduğunu iddia etti.

CUMHURBAŞKANI AKINCI MÜSAADE ETTİ !..

Akile Büke yurtdışında bulunduğu sürelerden bahsederken yılda 188 gün yurtdışında bulunmasını, Cumhurbaşkanı Akıncı'dan aldığı müsaadeye bağladı.

Büke Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın müsaadesiyle her hafta Türkiye'ye gittiğini belirtti ancak bir ayda sadece 8 -9 gün haftasonu olduğunu unutturmaya çalışarak 20 gün, 25 gün 26 gün , hatta 30 günlük Kasım ayında 27 gün yurtdışında bulunmasının sebebini bile açıklamadı.

YILDA 188 GÜN YURTDIŞINDA AMA HALEN DAHA ALACAKLI !!!

Hakkında mesaisiyle ilgili ortaya atılan iddiaları yanıtlayan Büke, yasal olan izin süresini doldurmadığı gibi fazla mesaileri da sayıldığında vereceği değil alacağı izin bulunduğunu, bunun küçük bir hesaplamayla ortaya çıkabileceğini kaydetti.

ÖZRÜ KABAHATİNDEN BÜYÜK...

Büke : “KKTC’de bir devlet memuruna 30 gün yıllık izin 15 gün mazeret izni, 21 gün rapor, 21 gün kurul raporu olmak üzere 87 gün izin hakkı verilmiştir. 2017 yılı için 113.5, 2018 yılı için ise 118 gün hafta sonu ve tatil olduğu göz önüne alındığında 2017 yılında tüm haklarını kullanan bir devlet memuru 200.5, 2018 yılında ise 205 gün izin kullanabilirdi.

Ben yasal olan bu izin süresini doldurmadığım gibi fazla mesailerim sayıldığında iki yıldır vereceğim değil alacağım izin bulunduğu küçük bir hesaplama ile ortaya çıkabilir.” dedi.

“YASANIN BANA VERDİĞİ İZİN HAKKI DIŞINDA KULLANDIĞIM İZİN YOK”

21 gün hasta raporu izni, 21 gün kurul raporlu hastalık izni, 15 gün mazaret izni, 30 gün de yıllık izin hakkı bulunduğunu öne sürerek yasadaki istisnai tüm hakların yasal hak olduğunu iddia etti ve yasal hakkım dışında izin kullanmadım dedi.

Büke'nin işbu hasta raporlu izni, kurul raporlu izni ve mazaret izinleriyle ilgili bir hastalık beyanında da bulunmadığı gibi, bu 188 günlük sürelerin zaten Cumhurbaşkanının müsaadesiyle ailesinin yanında geçirdiğini beyan ettiği açıklamasıyla çelişki yaratarak hasta izinli mi, yoksa Cumhurbaşkanı Akıncı'dan izinli ailesiyle tatilde mi olduğu karmaşasını yarattı.

1 AYDA 26 - 27 GÜN YURTDIŞINA CEVAP VERMEDİ

YÖDAK Başkanı Akile Büke, duygu sömürüsü yaparak Cumhurbaşkanının müsaadesiyle hafta sonlarını ailesinin yanında geçirdiğini belirttiği açıklamasında 1 ay içerisinde 20 gün , 26 gün , 27 gün gibi sürelerle yurtdışında oluşuyla ilgili sorulara cevap vermemesi dikkatlerden kaçmadı.

ÜST KADEME YÖNETİCİLERİNİN EK MESAİ HAKKI OLMADIĞINI BİLMİYOR MU ?

Büke, 2017 yılı fazla mesailerinin 64 güne, 2018 yılı fazla mesailerinin ise 86 güne denk geldiğini belirterek, gidiş gelişlerinin Cumhurbaşkanı’nın bilgisinde olduğunu, yasanın kendisine verdiği izin hakkı dışında kullandığı iznin olmadığını ifade ettiği açıklamasında üst kademe yöneticilerinin ek mesai haklarının olmadığını bilmediğinden olacak ki, kendisine ek mesai hesaplaması yaparak yurtdışında geçirdiği sürelerle mahsuplaşmaya kalktı.