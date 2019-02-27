Büke'den itiraf geldi

Kıbrıs Manşet Özel Haber

YÖDAK Başkanı Akile Büke gazetemiz KIBRIS MANŞET'in 14 Ocak tarihinde gündeme getirdiği "Bulut Akacan'a 2 ayrı üniversite izni kıyağı" haberi sonrasında yaptığımız dilekçeyi uzun süre oyalamasına rağmen ısrarlı yayınlarımız sonucunda dün cevap vererek konuyu itiraf etti.

15 Ocak tarihinde açıklama yapan Prof.Dr.Akile Büke Akacan'a Eğitim Bakanlığı tarafından 2 üniversite ön açma izni verildiğini, YÖDAK tarafından izin verilmediğini belirtmiş ve kamuoyunu yanıltmaya çalışmıştı. Dün gazetemize yasa gereği yazılı bilgi veren Akile Büke, YÖDAK kararıyla Bulut Akacan'a 15 Mart 2017 tarihinde "AKACAN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ" ve 12 Mart 2018 tarihinde de "AKACAN ÜNİVERSİTESİ" adıyla 2 farklı Üniversite Kuruluş İzni verildiğini itiraf etti. Akile Büke'nin yazılı beyanıyla 41 gün sonra ortaya çıkan itirafla KIBRIS MANŞET'in yaptığı yayınların doğruluğu ortaya çıktı.