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Bugünkü vaka sayıları açıklandı

 

13 Şubat 2022 Pazar 18:30
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

KKTC'de son 24 saatte yapılan 23 bin 813 test sonucu 339 Covid-19 pozitif vakaya rastlandı, 566 kişi taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, vakalardan 137 kişi Lefkoşa, 86 kişi Girne, 83 kişi Gazimağusa, 9 kişi Güzelyurt, 20 kişi İskele, 4 kişi Lefke Bölgesinden.

13 Şubat  2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

"Bugün Yapılan Test Sayısı: 23.813      

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 339

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Yerel Vaka Sayısı: 339        

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 566  

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.594.592    

     

Toplam Vaka Sayısı: 61.709        

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 57.263         

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Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4264     

     

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 71     

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4188    

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 184   

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5   

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :   

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 270 

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 371

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3634      

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 125950"

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Son Güncelleme: 13.02.2022 19:23
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