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Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Covid 19'dan 1 kişinin öldüğü bugün yapılan 24 bin 471 testle 486 vaka saptandı. Vakaların 206'sı Lefkoşa, 112'i Girne, 95'i Gazimağusa, 26'sı Güzelyurt, 34'ü İskele, 13'ü Lefke'den.

12 Şubat 2022 Cumartesi 19:15
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Covid 19'dan 1 kişinin öldüğü bugün yapılan 24 bin 471 testle 486 vaka saptandı. Vakaların 206'sı Lefkoşa, 112'i Girne, 95'i Gazimağusa, 26'sı Güzelyurt, 34'ü İskele, 13'ü Lefke'den.

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12 Şubat  2022 Covid-19 genel durumu şöyle:

"Bugün Yapılan Test Sayısı 24.471. Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı 486. Yerel Vaka Sayısı 486. İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı 597. Bugün Kaybedilen Hasta 1. Yapılan Toplam Test Sayısı 5.570.779. Toplam Vaka Sayısı 61.370. İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı 56.697. Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı 4491. Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı 64. Karantinadaki Vaka Sayısı 4422. Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı 184. Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı 5. Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı 165. Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı 467.  Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı 432. Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı 3735. Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı 125579"

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Son Güncelleme: 12.02.2022 22:05
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