Bugünkü vaka sayıları açıklandı

BUGÜN 467 KİŞİ DE TABURCU EDİLDİ
KKTC’de bugün yapılan 18 bin 706 test sonucunda 602 pozitif vakaya rastlandı. Can kaybı olmadı.
Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, vakaların 274’ü Lefkoşa 105’i Girne, 148’i Gazimağusa, 23’ü Güzelyurt, 33’ü İskele ve 19’u Lefke bölgesinden. Bugün 467 kişi de taburcu edildi.
11 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün yapılan test sayısı: 18.706
Bugün saptanan pozitif vaka sayısı: 602
Ülke dışından gelen vaka yok
Yerel vaka sayısı: 602
İyileşip bugün taburcu edilen hasta sayısı: 467
Bugün kaybedilen hasta yok
Yapılan toplam test sayısı: 5.546.308
Toplam vaka sayısı: 60.884
İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 55.493
Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 71
Karantinadaki vaka sayısı: 4526
Toplam kaybedilen hasta sayısı: 183
Yoğun Bakımda yatan hasta sayısı: 6
Ülke genelinde bugün yapılan aşı miktarı: 1399
SON 24 SAAT İÇERİSİNDE TAKILAN BİLEKLİK SAYISI 365
Güvende kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar ise şu şekilde:
“Son 24 saat içinde takılan bileklik sayısı: 365
Son 24 Saat içinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 410
TAKİP EDİLEN TOPLAM BİLEKLİK SAYISI 3 BİN 700
Güvende Kal Genel tablosu ise şöyle:
“Takip edilen toplam bileklik sayısı: 3700
Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 125147