Bugünkü vaka sayıları açıklandı

BUGÜN 467 KİŞİ DE TABURCU EDİLDİ

KKTC’de bugün yapılan 18 bin 706 test sonucunda 602 pozitif vakaya rastlandı. Can kaybı olmadı.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, vakaların 274’ü Lefkoşa 105’i Girne, 148’i Gazimağusa, 23’ü Güzelyurt, 33’ü İskele ve 19’u Lefke bölgesinden. Bugün 467 kişi de taburcu edildi.

11 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün yapılan test sayısı: 18.706

Bugün saptanan pozitif vaka sayısı: 602

Ülke dışından gelen vaka yok

Yerel vaka sayısı: 602

İyileşip bugün taburcu edilen hasta sayısı: 467

Bugün kaybedilen hasta yok

Yapılan toplam test sayısı: 5.546.308

Toplam vaka sayısı: 60.884

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 55.493

Tedavisi devam eden vaka sayısı: 4603

Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 71

Karantinadaki vaka sayısı: 4526

Toplam kaybedilen hasta sayısı: 183

Yoğun Bakımda yatan hasta sayısı: 6

Ülke genelinde bugün yapılan aşı miktarı: 1399

SON 24 SAAT İÇERİSİNDE TAKILAN BİLEKLİK SAYISI 365

Güvende kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar ise şu şekilde:

“Son 24 saat içinde takılan bileklik sayısı: 365

Son 24 Saat içinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 410

TAKİP EDİLEN TOPLAM BİLEKLİK SAYISI 3 BİN 700

Güvende Kal Genel tablosu ise şöyle:

“Takip edilen toplam bileklik sayısı: 3700

Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 125147