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Bugünkü vaka sayıları açıklandı

11 Şubat 2022 Cuma 19:00
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

BUGÜN 467 KİŞİ DE TABURCU EDİLDİ

KKTC’de bugün yapılan 18 bin 706 test sonucunda 602 pozitif vakaya rastlandı. Can kaybı olmadı.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, vakaların 274’ü Lefkoşa 105’i Girne, 148’i Gazimağusa, 23’ü Güzelyurt, 33’ü İskele ve 19’u Lefke bölgesinden. Bugün 467 kişi de taburcu edildi.

 11 Şubat  2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün yapılan test sayısı: 18.706      

Bugün saptanan pozitif vaka sayısı: 602

Ülke dışından gelen vaka yok

Yerel vaka sayısı: 602      

İyileşip bugün taburcu edilen hasta sayısı: 467    

Bugün kaybedilen hasta yok

Yapılan toplam test sayısı: 5.546.308  

Toplam vaka sayısı: 60.884       

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 55.493        

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Tedavisi devam eden vaka sayısı: 4603     

Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 71    

Karantinadaki vaka sayısı: 4526    

Toplam kaybedilen hasta sayısı: 183   

Yoğun Bakımda yatan hasta sayısı: 6   

Ülke genelinde bugün yapılan aşı miktarı:  1399  

SON 24 SAAT İÇERİSİNDE TAKILAN BİLEKLİK SAYISI 365  

Güvende kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar ise şu şekilde:

“Son 24 saat içinde takılan bileklik sayısı: 365  

Son 24 Saat içinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 410

TAKİP EDİLEN TOPLAM BİLEKLİK SAYISI 3 BİN 700       

Güvende Kal Genel tablosu ise şöyle:

“Takip edilen toplam bileklik sayısı:  3700       

Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 125147

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Son Güncelleme: 11.02.2022 19:25
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