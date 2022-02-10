Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, pozitif vakaların 155’i Lefkoşa, 84’ü Girne, 138’i Gazimağusa, 19’u Güzelyurt, 29’u İskele ve 11’i de Lefke bölgesinden.
10 ŞUBAT 2022 COVİD-19 GENEL DURUMU ŞÖYLE;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 12.417
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 436
Yerel Vaka Sayısı: 436
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 644
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.527.602
Toplam Vaka Sayısı: 60.282
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 55.026
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4468
Karantinadaki Vaka Sayısı : 4389
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 183
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1159
GÜVENDE KAL UYGULAMASINA BAĞLI GÜNCEL RAKAMLAR
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 460
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 408
GÜVENDE KAL GENEL TABLO
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3745
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 124737
(AK/ÖK)