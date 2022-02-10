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Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 12 bin 417 test yapıldığını, 436’sının covid-19 pozitif olduğunu, 644 kişi de taburcu edildiğini açıkladı.

10 Şubat 2022 Perşembe 18:45
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, pozitif vakaların 155’i Lefkoşa, 84’ü Girne, 138’i Gazimağusa, 19’u Güzelyurt, 29’u İskele ve 11’i de Lefke bölgesinden.

10 ŞUBAT  2022 COVİD-19 GENEL DURUMU ŞÖYLE;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 12.417     

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 436

Yerel Vaka Sayısı: 436       

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 644    

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.527.602    

Toplam Vaka Sayısı: 60.282       

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 55.026        

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4468    

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Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 74    

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4389    

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 183   

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5  

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  1159 

GÜVENDE KAL UYGULAMASINA BAĞLI GÜNCEL RAKAMLAR

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 460 

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 408

GÜVENDE KAL GENEL TABLO

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3745       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 124737 

(AK/ÖK)

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Son Güncelleme: 10.02.2022 19:11
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