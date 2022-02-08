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Bugünkü vaka sayıları açıklandı

08 Şubat 2022 Salı 19:30
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

SAĞLIK BAKANLIĞI: "TOPLAM 15 BİN 226 TEST YAPILDI, 588 POZİTİF VAKAYA RASTLANDI, 495 KİŞİ TABURCU EDİLDİ"

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan test sayısının 15 bin 226 olup, 588 pozitif vakaya rastlandığını, 495 kişinin ise taburcu edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, bugünkü Covid-19 rakamlarını açıkladı.

Buna göre, pozitif vakalardan 257 kişi Lefkoşa, 106 kişi Girne, 126 kişi Gazimağusa, 40 kişi Güzelyurt, 54 kişi İskele, 5 kişi Lefke Bölgesi'nden tespit edildi.

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Ülkede bugün itibarıyla toplam test sayısı 5 milyon 501 bin 844’e, vaka sayısı 59 bin 447’ye, iyileşenlerin sayısı da 54 bin 501’e yükseldi.

Tedavisi süren 4 bin 766 vakadan 61’i Pandemi Merkezi’ndeki, 9’u yoğun bakımda bulunuyor. Karantinadaki vaka sayısı ise 4 bin 696.

Covid-19 kaynaklı can kaybı 182. Bugün ülke genelinde 1449 aşı yapıldı.

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlara göre son 24 saatte 461 bileklik takılırken, 508 bilekliğin takibi sonlandırıldı.

Böylece takip edilen toplam bileklik sayısı 3 bin 694, takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı da 123 bin 925 oldu.

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Son Güncelleme: 08.02.2022 20:10
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