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Bugünkü vaka sayıları açıklandı

KKTC’de son 24 saatte Covid-19’dan 1 can kaybı daha yaşandı; 16 bin 493 test sonucunda 552 yeni pozitif vaka saptandı. Tedavisi tamamlanan 451 kişi taburcu edildi. Ülkede virüs kaynaklı toplam kayıplar 170’e, toplam vaka da 54 bin 803’e yükseldi.

30 Ocak 2022 Pazar 18:45
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, son 24 saatte saptanan 226’sı Lefkoşa, 90’ı Girne, 135’i Gazimağusa, 45’i Güzelyurt, 44’ü İskele  ve 12’si de Lefke bölgesinden olmak üzere toplam 552 pozitif vaka daha saptandı.

Bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle salgın kayıpları 170’e ulaştı.

Bugün itibarıyla ülkede toplam test sayısı 5 milyon 365 bin 241’e, vaka sayısı 54 bin 803’e, iyileşenlerin toplamı da 49 bin 467’ye çıktı.

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Tedavisi süren 5 bin 168 kişiden 60’ı Pandemi Merkezi’nde; 9’u yoğun bakımda bulunuyor.

Merkezi karantinadaki vaka sayısı ise 5 bin 99.

Bugün aşı yapılmadığı kayıtlara geçerken, Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlara göre son 24 saatte 427 yeni bileklik takıldı, 169 bilekliğin takibi sonlandırıldı.

Böylece takip edilen toplam bileklik sayısı 3 bin 705’e, takibi sonlandırılanların sayısı da 119 bin 931’e yükseldi.

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Son Güncelleme: 30.01.2022 20:01
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