Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, son 24 saatte saptanan 226’sı Lefkoşa, 90’ı Girne, 135’i Gazimağusa, 45’i Güzelyurt, 44’ü İskele ve 12’si de Lefke bölgesinden olmak üzere toplam 552 pozitif vaka daha saptandı.

Bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle salgın kayıpları 170’e ulaştı.

Bugün itibarıyla ülkede toplam test sayısı 5 milyon 365 bin 241’e, vaka sayısı 54 bin 803’e, iyileşenlerin toplamı da 49 bin 467’ye çıktı.

Tedavisi süren 5 bin 168 kişiden 60’ı Pandemi Merkezi’nde; 9’u yoğun bakımda bulunuyor.

Merkezi karantinadaki vaka sayısı ise 5 bin 99.

Bugün aşı yapılmadığı kayıtlara geçerken, Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlara göre son 24 saatte 427 yeni bileklik takıldı, 169 bilekliğin takibi sonlandırıldı.

Böylece takip edilen toplam bileklik sayısı 3 bin 705’e, takibi sonlandırılanların sayısı da 119 bin 931’e yükseldi.