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Gazete manşetleri 29 Ocak 2022 Cumartesi
Gazete manşetleri
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Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Covid 19'dan 2 kişinin öldüğü bugün yapılan 18 bin 329 testle 646 pozitif vaka saptandı.

29 Ocak 2022 Cumartesi 19:00
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Vakaların 284'i Lefkoşa, 123'i Girne, 142'si Gazimağusa, 43'ü Güzelyurt, 44'ü İskele ve 10'u Lefke'den.

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29 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle:

"Bugün yapılan test sayısı 18329. Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı 646. Yerel Vaka Sayısı 646. İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı 577. Bugün Kaybedilen Hasta 2. Yapılan Toplam Test Sayısı 5348748. Toplam Vaka Sayısı 54251. İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı 49016. Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı 5068. Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı 60. Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı 4997. Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı 169. Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı 11. Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı 218. Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı 385. Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı 397. Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı 3447. Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı   119762

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Son Güncelleme: 29.01.2022 19:40
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