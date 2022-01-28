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Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Lefkoşa, 28 Ocak 22 : KKTC’de son 24 saatte yapılan 18 bin 726 test sonucunda, 579 pozitif vakaya rastlandı, 578 kişi taburcu edildi.

28 Ocak 2022 Cuma 19:30
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

KKTC’de son 24 saatte yapılan 18 bin 726 test sonucunda, 579 pozitif vakaya rastlandı, 578 kişi taburcu edildi.
Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, pozitif vakaların 249’u Lefkoşa, 135’i Girne, 108’i Gazimağusa, 50’si Güzelyurt, 22’si İskele ve 15’i Lefke bölgesinden.
Bugün itibarıyla ülkede yapılan toplam test sayısı 5 milyon 330 bin 419’a, toplam vaka sayısı 53 bin 27’ye, iyileşip taburcu edilenler 48 bin 439’a yükseldi.
Tedavisi devam eden 5 bin 1 vakadan 56’sı Pandemi Merkezi’nde, 14’ü ise yoğun bakımda tedavi görüyor.

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Merkezi karantinadaki vaka sayısı ise 4 bin 931.
Ülke genelinde bugün 1636 aşı yapıldı.
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlara göre son 24 saat içinde 376 yeni bileklik takıldı ve 351’inin takibi sonlandırıldı.
Böylece takip edilen bileklik sayısı 3 bin 459’a, takibi sonlandırılanların sayısı da 119 bin 365’e çıktı.

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Son Güncelleme: 28.01.2022 20:38
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