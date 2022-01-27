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Gazete manşetleri 27 Ocak 2022 Perşembe
Gazete manşetleri
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Bugünkü vaka sayıları açıklandı

27 Ocak 2022 Perşembe 18:45
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

TOPLAM 16 BİN 465 TEST YAPILDI, 703 POZİTİF VAKAYA RASTLANDI, 2 KİŞİ VEFAT ETTİ

KKTC’de son 24 saatte, Covid-19 nedeniyle 2 can kaybı daha oldu; toplam kayıplar 167’ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 16 bin 465 test yapıldığını, 703 pozitif vakaya rastlandığını, 2 kişinin vefat ettiğini ve 754 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, pozitif vakaların 313’ü Lefkoşa, 123’ü Girne, 166’sı Gazimağusa, 46’sı Güzelyurt, 29’u İskele ve 26’sı da Lefke bölgesinden.

Bugün itibarıyla ülkede yapılan toplam test sayısı 5 milyon 311 bin 693’e, toplam vaka sayısı 53 bin 26’ya, iyileşip taburcu edilenler 47 bin 861’e yükseldi.

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TEDAVİSİ SÜREN 5 BİN VAKA VAR

Tedavisi devam eden 5 bin vakadan 56’sı Pandemi Merkezi’nde, 11’i ise yoğun bakımda tedavi görüyor.

Merkezi karantinadaki vaka sayısı ise 4 bin 933.

Ülke genelinde bugün 1353 aşı yapıldı.

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlara göre son 24 saat içinde 395 yeni bileklik takıldı ve 390’ının takibi sonlandırıldı.

Böylece takip edilen bileklik sayısı 3 bin 434’e, takibi sonlandırılanların sayısı da 119 bin 14’e çıktı.

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Son Güncelleme: 27.01.2022 18:49
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