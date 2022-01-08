Bugünkü vaka sayıları açıklandı: 841

"Toplam 22.483 test yapıldı, 841pozitif vakaya rastlandı, 743 kişi taburcu edildi"



Son 24 saatte yapılan test sayısı 22.483 olup, 841pozitif vakaya rastlanmış, 743 kişi taburcu edilmiştir.



356 kişi Lefkoşa, 121 kişi Girne, 255 kişi Gazimağusa, 43 kişi Güzelyurt, 47 kişi İskele, 19 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.



8 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;



Bugün Yapılan Test Sayısı: 22.483



Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 841



Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :



Yerel Vaka Sayısı: 841



İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 743



Bugün Kaybedilen Hasta:



Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.887.396



Toplam Vaka Sayısı: 40.990





İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 34.926Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5923Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 47Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 5861Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 143Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 15Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 612Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlarSon 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 725Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 539Güvende Kal Genel tabloTakip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6344Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 107348