Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, test sonuçları pozitif çıkanlardan 194 kişinin Lefkoşa, 102 kişinin Girne, 76 kişinin Gazimağusa, 35 kişinin Güzelyurt, 24 kişinin İskele, 14 kişinin Lefke bölgesinden olduğu kaydedildi.
Bugün itibarıyla Covid-19 genel durumu şöyle:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.194.452
Toplam Vaka Sayısı: 49.679
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 43.988
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5539
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 65
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı: 5462
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 1833
SON 24 SAATTE 486 BİLEKLİK TAKILDI
Bakanlık açıklamasında, “Güvende Kal” uygulamasına bağlı güncel rakamlar da paylaşıldı. Rakamlar şu şekilde:
“Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 486
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 626
GÜVENDE KAL GENEL TABLO
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 4546
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 116202”