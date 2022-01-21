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Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte toplam 19 bin 627 test yapıldığını, 445 pozitif vakaya rastlandığını, 862 kişinin ise taburcu edildiğini açıkladı.

21 Ocak 2022 Cuma 18:45
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, test sonuçları pozitif çıkanlardan 194 kişinin Lefkoşa, 102 kişinin Girne, 76 kişinin Gazimağusa, 35 kişinin Güzelyurt, 24 kişinin İskele, 14 kişinin Lefke bölgesinden olduğu kaydedildi.

Bugün itibarıyla Covid-19 genel durumu şöyle:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.194.452

Toplam Vaka Sayısı: 49.679     

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 43.988  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5539      

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 65    

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı: 5462     

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Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 154    

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12     

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 1833

SON 24 SAATTE 486 BİLEKLİK TAKILDI

Bakanlık açıklamasında, “Güvende Kal” uygulamasına bağlı güncel rakamlar da paylaşıldı. Rakamlar şu şekilde:  

“Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 486        

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 626    

GÜVENDE KAL GENEL TABLO

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 4546       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 116202”

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Son Güncelleme: 21.01.2022 18:50
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