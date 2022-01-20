Bugünkü vaka sayıları açıklandı

KKTC’de bugün yapılan 18 bin 745 test sonucu 590 pozitif vakaya rastlandı, 866 kişi taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, vakalardan 254 kişi Lefkoşa, 144 kişi Girne, 107 kişi Gazimağusa, 40 kişi Güzelyurt, 24 kişi İskele, 21 kişi Lefke Bölgesinden.

20 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;



“Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.745; Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 590;ülke dışından gelen Vaka Sayısı :-; Yerel Vaka Sayısı: 590; İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 866; Bugün Kaybedilen Hasta: -; Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.174.825 ; Toplam Vaka Sayısı: 49.228 ; İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 43.126 ;Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5950 ; Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 78; Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 5858 ; Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 154; Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 14; Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1635; Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar ; Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 544; son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 600 ;Güvende Kal Genel tablo: Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 4686; Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 115576”