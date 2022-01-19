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Bugünkü vaka sayıları açıklandı

19 Ocak 2022 Çarşamba 19:15
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan 20 bin114 test sonucunda 572 pozitif vakaya rastlandığını, 715 kişinin ise taburcu edildiğini açıkladı.
Açıklamaya göre, vakalardan 224 kişi Lefkoşa, 174 kişi Girne, 94 kişi Gazimağusa, 36 kişi Güzelyurt, 17 kişi İskele, 27 kişi Lefke Bölgesi'nden tespit edildi. 
Tedavisi devam eden 6 bin 226 Covid-19 vakasından 6 bin 144’ü merkezi karantinada, 67’si pandemi merkezinde, 15’i ise yoğun bakımda bulunuyor.
19 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle:
“Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.114       
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 572   
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  
Yerel Vaka Sayısı: 572    
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 715 
Bugün Kaybedilen Hasta:   -
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.156.080          
Toplam Vaka Sayısı: 48.638       
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 42.260   

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Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6226      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 67    
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 6144        
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 154     
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 15       
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  1642 
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 569        
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 599   
Güvende Kal Genel tablo 
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 4742        
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 114976.”  
 

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Son Güncelleme: 19.01.2022 19:20
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