Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan 20 bin114 test sonucunda 572 pozitif vakaya rastlandığını, 715 kişinin ise taburcu edildiğini açıkladı.

Açıklamaya göre, vakalardan 224 kişi Lefkoşa, 174 kişi Girne, 94 kişi Gazimağusa, 36 kişi Güzelyurt, 17 kişi İskele, 27 kişi Lefke Bölgesi'nden tespit edildi.

Tedavisi devam eden 6 bin 226 Covid-19 vakasından 6 bin 144’ü merkezi karantinada, 67’si pandemi merkezinde, 15’i ise yoğun bakımda bulunuyor.

19 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle:

“Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.114

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 572

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 572

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 715

Bugün Kaybedilen Hasta: -

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.156.080

Toplam Vaka Sayısı: 48.638

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 42.260



Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6226Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 67Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 6144Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 154Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 15Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1642Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlarSon 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 569Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 599Güvende Kal Genel tabloTakip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 4742Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 114976.”